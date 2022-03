Ce repasseur / défroisseur vapeur (portable) tourne à 90 degrés pour s’adapter à tous les tissus et toutes les positions

Pour de nombreuses personnes, le repassage, ce n’est pas la corvée préférée. Cela prend des heures, les tissus sont parfois récalcitrants et avoir une chemise impeccable sans aucun pli relève parfois de l’impossible… Même avec la meilleure des centrales vapeurs, le tissu peut s’avérer indomptable et indompté ! Pour tenter de mettre fin à cette corvée dont on se passerait bien, un designer a mis au point un défroisseur à vapeur portable et léger qui tourne à 90 degrés, pour un repassage à plat et vertical. Ce concept mis au point par Zhinan Huang pourrait vous éviter cette tâche chronophage que l’on nomme repassage. Présentation.

Un défroisseur manuel

Le défroisseur de Zhinan Huang a été pensé pour éviter de sortir tout l’attirail du repassage : fer à repasser, table à repasser, produit défroissant, etc. Le produit est conçu comme un chauffe-vêtement flexible, qui peut s’emporter partout: en vacances, à la maison, au bureau entre deux réunions importantes… Il se compose de trois couches qui peuvent vaporiser de manière uniforme de l’eau sur la totalité du vêtement et sous différents angles. De plus, il peut tourner à 90° afin de s’adapter au repassage de toutes les surfaces du vêtement. S’il est différent des défroisseurs traditionnels, c’est parce qu’il va s’écarter du vêtement pour les laisser absorber la vapeur avant de les chauffer; c’est ni plus ni moins que le principe de la mouillette que nos grands-mères utilisaient avant que les centrales vapeurs n’existent: poser un tissu humide entre le fer et le vêtement, cela facilite le repassage !

Pratique pour les voyages d’affaires

Selon son concepteur, ce défroisseur a été pensé en particulier pour ceux qui auraient besoin de repasser rapidement leurs vêtements. Lors de voyages d’affaires par exemple, il n’est pas toujours simple de se présenter, tiré à quatre épingles, quand nous avons dû écumer les sièges de différents transports avant d’arriver. Le défroisseur pèse donc seulement 350 grammes et ses dimensions de 80 mm x 230 mm x 42 mm, font qu’il tient dans la main ou dans un sac à dos.

Un look design et élégant

Si l’accent a bien sûr été mis sur sa fonctionnalité première qui est de repasser, et sur sa légèreté, le côté design n’a pas été oublié. En effet, pour encore plus de facilité, la poignée peut être détachée pour l’empêcher d’être chauffée. Le tube couleur acier joue, quant à lui, le rôle de réservoir d’eau qui se remplit facilement. Pour le rendre encore plus facile à utiliser, il ne dispose que d’un seul bouton qui répond à tous les besoins. Il suffit en fait de diriger le défroisseur vers le vêtement suspendu sur un cintre pour le repasser.

Gain de temps, gain de place et linge certifié sans pli… D’après son concepteur ! Ce défroisseur qui peut tourner à 90° est une réelle innovation et pourrait permettre à de nombreuses personnes d’en finir avec le repassage tel qu’on le connait. Nous n’avons aucune indication quant à une éventuelle commercialisation, ni concernant un prix de vente. L’idée est sympa, il reste à savoir s’il est fiable et durable ou s’il se classe plutôt dans la catégorie gadget. A suivre peut-être ?