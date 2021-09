Inde : une fillette 14 ans veut remplacer les “chariots de repassage” au charbon avec des vélos cargos solaires

Parfois, il n’est pas nécessaire d’être bardé de diplômes pour créer une invention révolutionnaire. Une jeune fille indienne de 14 ans, Tell Vinisha Umashankar, connaît les enjeux du réchauffement climatique pour son pays. N’oublions pas que, selon un rapport de l’IQAir, l’Inde est l’un des pays les plus pollués au monde avec ses voisins le Bangladesh et le Pakistan.

A Tiruvannamalai, une petite cité de l’Etat du Tamil Nadu, au sud de l’Inde, cette jeune fille a conçu une alternative ingénieuse à l’utilisation du charbon dans les chariots de repassage. Les chariots de repassage sont une pratique courante en Inde, ils sillonnent les rues pour repasser le linge des travailleurs ou des familles… Mais ils fonctionnent au charbon…

Umashankar a décidé de les faire fonctionner à l’énergie solaire. Et elle représentera son pays lors premier Earthshot Prize, un prix d’un million de livres sterling (1,3 million de dollars) lancé par le prince William, duc de Cambridge.

10 millions de chariots de repassage en Inde !

Le Prix Earthshot Prize (Réparons la Terre) récompensera les meilleures innovations écologiques des 10 prochaines années. 50 solutions aux plus grands problèmes du monde seront retenues. Et le projet d’Umashankar en fait partie. Et c’est l’urgence climatique de son pays, qui lui a donné l’idée de son invention.

Les chariots de repassage se compte par millions en Inde, et chacun d’eux utilise environ 11 livres de charbon par jour… Les émanations de charbon viennent donc polluer un peu plus encore l’air de ce pays déjà presque devenu irrespirable ! Après une recherche sur Internet, la jeune fille s’est rendu compte des dangers des chariots de repassage. Elle s’est donnée pour mission de trouver une solution à l’utilisation du charbon !

L’invention d’Umashankar

Après sept mois de recherches, la jeune indienne proposait son alternative au charbon. Ainsi le toit du chariot dispose d’un panneau solaire qui permet d’alimenter le fer à repasser. L’énergie excédentaire est, elle, stockée dans une batterie. Ce qui permet l’utilisation du chariot de repassage, même une fois la nuit tombée.

Elle remporte en 2019, le prix national d’un concours de design et peut donc breveter son invention. Elle espère que la production de ses chariots écologiques pourra débuter dès 2022. Si, elle remportait le prix EarthShot, nul doute que la production pourrait commencer un peu plus tôt !

D’autres projets en cours !

Cette jeune fille de 14 ans, passionnée de sciences depuis que ses parents lui ont offert une encyclopédie à 5 ans, travaille aussi sur d’autres projets. Et ses projets visent tous à résoudre des problèmes environnementaux… Elle explique : “Nous essayons de restaurer notre planète en moins d’un siècle, et ce n’est pas beaucoup de temps par rapport au temps qu’il nous a fallu pour en arriver là”. Nous espérons que cette jeune fille pleine d’avenir décrochera le prix convoité…

Le prix EarthShot c’est quoi ?

Ce prix imaginé par le Prince William s’articule autour de cinq grandes lignes :

Protéger et restaurer la Nature

Nettoyer notre air

Ravivez nos océans

Construire un monde sans déchets

Réparez notre climat

Un joli programme pour encourager les inventeurs jeunes et moins jeunes à trouver des solutions pour notre Planète… Verdict le 17 octobre prochain pour Umashankar !