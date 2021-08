Un jeune garçon de 15 ans a construit seul un vélo électrique solaire filant à 30 km/h

Les moyens de locomotion dits “verts” deviennent de plus en plus courant de nos jours. Ils permettent notamment de préserver notre environnement de la pollution émise par les véhicules thermiques. Le vélo électrique fait fureur partout dans le monde.

En effet, il permet de se déplacer plus rapidement qu’un vélo standard et demande aussi moins d’effort. En Inde, Manas Sahu, un enfant âgé de 15 ans met au point un vélo électrique capable de rouler à une vitesse de 30 km/h.

D’où lui est venu cette idée ?

Manas Sahu est un élève de la classe de 3e du district de Nayagarh à Odisha. L’enfant âgé de seulement 15 ans a conçu un vélo totalement électrique pouvant atteindre une vitesse de pointe de 30 km/h. Cette idée lui est venu grâce à son père, Santosh Sahu rapporte le site kalingatv.com.

L’idée d’inventer un vélo électrique a commencé lorsqu’il remarqua une machine que son père avait installée: celle-ci servait à préparer des plaques de feuilles pour la maison, jusque-là rien de particulier. Mais plutôt qu’une machine électrique, Santosh Sahu a opté pour une machine alimentée grâce à des panneaux solaires.

Le père de Manas Sahu a même réussi à alimenter tous les appareils électriques de la maison grâce à ses mêmes panneaux solaires. Après avoir observé le fonctionnement de la machine de son père, Manas Sahu eu l’idée de concevoir un vélo électrique sur le même principe. Lorsque Manas à parlé de son projet à son père, celui-ci n’était pas d’accord et ne voulait pas donc communiquer les plans du fonctionnement de sa machine à son fils.

Certain que son invention aurait du succès, Manas a finalement convaincu son père de l’aider et à commencer à construire un prototype de son invention. Pour concevoir son premier vélo électrique, il n’a fallu que quelques jours à Manas. Etonnant pour un garçon de son âge !

Le vélo électrique capable d’aller jusqu’à 30 km/h

Propulsé par l’énergie solaire, le vélo du jeune garçon atteint une vitesse de pointe de 30 km/h. Au niveau de son autonomie, l’engin peut parcourir environ 100 km, ce qui permet à Manas de se rendre tous les jours à l’école et beaucoup plus rapidement qu’avant.

Dépourvu de pédales, le vélo électrique de Manas fonctionne uniquement grâce à l’énergie solaire. Pour ce faire, le jeune garçon à simplement installé un panneau à l’avant de son vélo. Il a également conçu un système de conversion d’énergie: l’énergie solaire que capte le vélo se transforme alors en énergie mécanique.

Plus le vélo capte d’énergie solaire et plus sa vitesse augmente. Ce mécanisme permet au jeune garçon de pouvoir se déplacer librement sans dépenser d’argent pour l’électricité ou le carburant.

Dans son village, Manas Sahu est une grande fierté: son invention est devenue le sujet de toutes les conversations à Nayagarh. Son succès est tel que de plus en plus d’habitants sollicitent le jeune garçon pour se procurer un vélo comme le sien. Peut-être que, d’ici quelques temps, l’invention de Manas Sahu se vendra dans tout le pays, on lui souhaite !