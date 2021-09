Une fillette de 10 ans invente un coussin lesté en forme de cœur pour soulager et réconforter les enfants malades

Dans certaines écoles américaines, il existe des programmes qui permettent aux élèves de proposer des innovations dans le domaine médical. C’est le cas de l’école primaire Harrison Schmitt de Silver City (USA-Nouveau Mexique). Par le biais du programme EPIC ( Experimenting, Prototyping, Inventing and Creating) créé par l’hôpital pour enfant de St Jude, Esperanza Alcorta, élève de troisième année, a pu proposer son projet de « coussin de réconfort » pour les enfants atteints de cancer.

En collectant environ 1500€ pour la recherche sur le cancer, elle a pu proposer son innovation et aura le privilège de recevoir un message des astronautes de SpaceX ! L’école travaille aussi en partenariat avec la station spatiale ! Mais ceci n’est finalement pas si important, découvrons plutôt son joli coussin en forme de cœur !

Une idée qui provient d’une expérience personnelle

Alcorta Esperanza voulait créer quelque chose en l’honneur de sa sœur cadette, qui vit avec une leucémie depuis qu’elle a 18 mois. Elle savait, par expérience que les couvertures lestées apportaient du réconfort aux malades. Elle imagine alors, sur le modèle du lestage des couvertures, un coussin lesté lui aussi en forme de cœur…. Mais l’idée seule du coussin ne lui suffisait pas… Elle le voulait en forme de cœur pour représenter l’amour de ceux qui ne sont pas présents lors de séjours à l’hôpital par exemple…

Et elle le voulait aussi doux et moelleux pour apporter du réconfort à la personne malade. L’oreiller lesté de la jeune fille se glisse à l’intérieur de la housse en forme de cœur. Sur cette housse, Alcorta a ajouté une petite poche pour y glisser des photos ou petits objets personnels.

Le coussin My Comfy Pillow voyait le jour, et la consécration pour Alcorta fût de remporter le prix Hope qui récompense la meilleure innovation étudiante ! De plus, la jeune fille a récolté plus de 1500€ de dons pour aider à la recherche sur le cancer. Bientôt elle recevra donc un message des astronautes de Space X qui la féliciteront sans doute de sa géniale invention !

Quels sont les avantages d’une couverture lestée

On l’appelle aussi couverture pondérée et elle est depuis longtemps utilisée pour apaiser les malades ou les enfants autistes. Le poids de la couverture pondérée sur le corps apporte un sentiment de sécurité et de réconfort à ceux qui en manquent.

Elle permet de réduire l’anxiété donc de diminuer le niveau de stress pour vous aider à vous endormir. Une étude scientifique explique d’ailleurs que deux tiers des participants se sont sentis moins anxieux en utilisant une couverture pondérée.

Les bienfaits de la couverture pondérée sont nombreux, elle permet de combattre les insomnies, facilitent l’endormissement en diminuant la production de cortisol… On rappelle que le cortisol est l’hormone du stress, que l’on produit en réaction à des émotions !

La couverture pondérée calme et apaise, le fait d’avoir un poids considérable sur le corps améliorent grandement la qualité du sommeil. Nous avions testé une couverture lestée Gravité, et nous ne nous en sommes jamais séparé depuis !

Nous espérons sincèrement que le coussin en forme de cœur d’Alcorta Esperanza sera un jour produit à grande échelle… Et qu’il apportera un peu de réconfort à tous les petits malades du cancer ou d’autres maladies infantiles.

