Cette innovation va permettre aux malvoyants de participer à des courses à pied

Beaucoup d’inventions voient le jour au cours, mais celle d’un enseignant de Klang mérite bien de faire parler d’elle: Wan Muadzam Wan Abidin a conçu et fabriqué de toutes pièces une aide à la course pour les personnes atteintes de cécité.

Cet enseignant de Klang est devenu très célèbre sur TikTok en postant une vidéo de son élève aveugle courant avec son invention pour la première fois. C’est sur ce même réseau social que l’enseignant explique être très fier de son élève, qui a réussi à parcourir 5km en courant grâce à l’invention de Wan Muadzam Wan Abidin.

Un enseignant pas comme les autres

Connu sous le nom de Cikgu Azam sur Tiktok, Wan Muadzam Wan Abidin est un professeur travaillant auprès d’élèves ayant des besoins spécifiques. Il enseigne à la Sekolah Kebangsaan Klang depuis 2009 et ses élèves sont, pour la plupart, des enfants aveugles ou malvoyants.

L’homme de 40 ans est également professeur d’éducation physique dans le même établissement. Un jour, Alisya, une de ces élèves, lui confie qu’elle voudrait participer à une course avec ses camarades. C’est alors que ce professeur eu l’idée de créer le Caballus RAFVI (Running Aid For the Visually Impaired).

Malgré sa cécité presque totale, Alisya est une enfant très talentueuse; l’élève de sixième a remporté plusieurs prix dans d’autres évènements sportifs comme le saut en longueur et le lancer de poids.

“C’était la toute première version ; elle ressemble exactement à un chariot de supermarché. Mais Alisya (l’étudiante sur le TikTok) était quand même très heureuse car c’était la première fois qu’elle courait sans avoir à me tenir l’épaule ou à attraper une corde“, a déclaré le professeur.

Les difficultés de la course à pied

Le professeur d’éducation physique confie que la course à pieds pour les élèves atteints de cécité était très fatigante pour eux mais aussi pour lui-même. En effet, chaque fois que ses élèves courent, Cikgu Azam doit les suivre pour les aider à se diriger.

Cette méthode d’entraînement devenait épuisante pour l’enseignant, car lorsqu’ils étaient trois à courir, il devait suivre les trois. C’est pourquoi l’invention de ce professeur va se montrer très utile, car le Caballus RAFVI permet à ses élèves de pouvoir courir plus librement, et permettre à leur professeur de se reposer.

Le professeur a utilisé son propre argent de poche afin de construire le premier prototype de son invention, qui se compose de deux tuyaux en PVC reliés par des joints. Il a ensuite apporté quelques améliorations au Caballus RAFVI avec l’aide des commentaires de ses collègues. Cikgu Azam confie lors d’une interwiew qu’il se dévoue à son travail; il imagine sans cesse des activités permettant à ses élèves aux besoins spécifiques de reprendre confiance en eux.

Pour Cikgu Azam, l’estime de soi est très important pour ses élèves

Selon le professeur de Klang, ses élèves sont souvent limités par leurs besoins spécifiques, mais pour lui, malgré leur cécité, ce sont des enfants très intelligents méritant de pouvoir découvrir le monde extérieur comme n’importe qui d’autre.

Cikgu Azam affirme notamment avoir construit cinq autres inventions telles que le Caballus pour ses élèves. “Chaque invention est conçue spécifiquement en fonction du problème de l’élève”, a-t-il déclaré. Grâce à ses inventions, le professeur a remporté un prix de l’innovation lors d’un concours organisé par l’Institut de formation des enseignants de Miri, au Sarawak.

Cikgu Azam est persuadé que d’autres enseignants d’élèves ayant besoin d’un attention particulière sont à l’origine de nouvelles idées pour leur faciliter le quotidien; il espère que ces innovations seront autant mises en avant que la sienne.