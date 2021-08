Honda, Ashirase : un kit innovant pour les malvoyants qui fait vibrer les chaussures lors des déplacements

Lorsque l’on se déplace dans une grande ville inconnue, ne pas s’y perdre n’est pas toujours une évidence… Certes il existe des GPS piéton qui peuvent nous aider… Mais encore faut-il avoir un bon sens de l’orientation, mais surtout pouvoir regarder notre smartphone.

Pour aider celles et ceux qui se perdent dans les grandes villes, mais surtout pour les malvoyants, Honda vient de créer une start-up nommée ASHIRASE INC. Cette entreprise commerciale issue du programme Ignition devrait proposer dès 2022 un système de navigation innovant. En effet, celui-ci se glisse dans la chaussure et aidera à l’orientation des déficients visuels, mais également de tous ceux qui en ressentiront le besoin.

Ashirase, une idée née d’une triste expérience

Ignition, c’est un programme crée pour encourager les employés à innover dans la technologie de pointe. Wataru Chino, un ingénieur de l’entreprise, est la tête du programme Ashirase, et l’idée lui est venu de sa propre et douloureuse expérience: sa belle-mère, malvoyante, a trouvé la mort en tombant dans un talus lors d’une promenade. Cette triste histoire a fait naitre l’idée d’une application de conduite automatisée, l’objectif final étant de fabriquer un GPS d’assistance pour les piétons malvoyants.

Comment ça marche ?

La première partie du dispositif se glisse dans la chaussure; cette coque va vibrer pour orienter le piéton. La seconde partie de place au-dessus du soulier, et est le relais entre l’application et la partie qui se trouve à l’intérieur; elle contient également la batterie qui va alimenter le dispositif.

Concrètement, lorsque la personne utilise le système, l’application GPS indiquera par une vibration la direction à prendre. En déclenchant une vibration dans le pied droit ou gauche, la personne pourra se diriger plus facilement. Ce dispositif s’adapte à priori à toutes les chaussures… Mais probablement plus à des chaussures fermées qu’à des sandales ou tongs, qui ne pourraient pas maintenir le dispositif autour du pied.

Les principales caractéristiques d’Ashirase

Wataru Chino précise que ce dispositif s’adresse aux personnes déficientes visuelles. En revanche, il n’est pas pensé pour celles et ceux qui sont atteints de cécité. Il est en fait conçu pour accompagner les dispositifs existants tels qu’une canne blanche par exemple. L’Ashirase se base sur la vibration sur les pieds et n’émet aucun son; il peut donc être utilisé même dans des grandes métropoles bruyantes.

Honda prévoit de mettre en vente son appareil d’ici 2022 et précise qu’il nécessitera un abonnement payant. Cependant, la start-up doit encore lever environ 1 millions d’euro (130 millions de yen) pour assurer le lancement du projet.

Une sécurité pour les malvoyants

En France, 1.7 millions de personnes souffrent de problèmes de vision. Selon les chiffres du site de la Fédération des Aveugles de France, parmi elles, 932 000 sont des « malvoyants moyens ». Ne pas pouvoir se diriger correctement dans une ville est évidemment un énorme frein à l’autonomie de ces personnes; elles sont souvent obligés de demander de l’aide à une tierce personne pour se déplacer en ville, et les dangers sont partout quand on ne voit pas bien.

Cette innovation japonaise pourrait alors rendre un peu d’autonomie et de liberté à de nombreux malvoyants. L’application, si elle vient à être disponible, devrait d’abord couvrir les grandes métropoles du monde, puis s’étendre à tous les pays…