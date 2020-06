PANDA Guide, le tour de cou à réalité augmentée pour les personnes aveugles et malvoyantes

Et si la réalité augmentée (AR) pouvait aider les aveugles et les malvoyants ? Il s’agit d’une piste intéressante que l’entreprise PANDA Guide a décidé d’explorer. Son département R&D est parvenu à mettre au point un dispositif très spécial : un tour de cou connecté qui utilise la technologie AR pour faciliter le quotidien des personnes souffrants de déficience visuelle.

Comment ça marche ? PANDA est un tour de cou connecté qui a été spécialement pensé et conçu pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Grâce à la technologie de réalité augmentée, le dispositif aide les utilisateurs à avoir une compréhension instinctive de ce qui les entoure. Il leur permet ainsi de se déplacer de manière intuitive et autonome dans leur environnement.

Pour ce faire, le tour de cou embarque une caméra intégrée pour analyser l’environnement de son utilisateur afin de repérer les trous et les obstacles. Le dispositif utilise ensuite un système de vibration haute-définition pour « prévenir » l’utilisateur de la présence des obstacles détectés sur son chemin et lui permettre ainsi de les éviter sans assistance.

Un dispositif pratique et esthétique

Le tour de cou PANDA est une idée d’Arnaud Lenglet, fondateur et CEO de PANDA Guide, qui a constaté à quel point ses proches et amis malvoyants ont souvent du mal à se déplacer tout seul dans les endroits publics. Le dispositif a été développé en étroite collaboration avec des neuroscientifiques et des spécialistes du domaine de la déficience visuelle, avec la participation de plus de 200 volontaires qui souffrent de graves problèmes de vue.

PANDA Guide est parvenu à mettre au point un appareil pratique et innovant, avec un mode d’emploi vraiment simple. Le tour de cou se caractérise également par un design discret qui lui permet de s’adapter à tous les looks. Grâce à cet outil, les personnes aveugles et malvoyantes pourront être plus autonomes dans leurs déplacements et leur quotidien, favorisant ainsi une meilleure intégration sociale, scolaire ou encore professionnelle.

Déjà disponible en précommande

Le tour de cou PANDA est disponible en précommande depuis le 2 juin dernier sur la plateforme de financement participatif Ulule. Le dispositif est proposé au prix de 690 à 890 euros pour ceux qui ont participé à la campagne, avec un prix final de 990 euros. Les premières livraisons sont prévues pour l’année prochaine, début 2021.

D’ici là, PANDA Guide ambitionne d’ajouter de nombreuses autres fonctionnalités pratiques au tour de cou : reconnaissance faciale, détection d’objet, lecture de texte… Le but est d’en faire un dispositif tout-en-un pour faciliter le quotidien des personnes déficientes visuelles.