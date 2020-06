Playmobil : En septembre, la première boîte représentant un couple homosexuel sera lancée

Les Playmobil sont nés en 1974 ! La marque allemande fête ses 46 ans cette année… Et depuis 46 ans, les Playmobil nous montrent la famille « modèle » ou plutôt cliché d’un homme, d’une femme, d’un garçon et d’une fille ! Un modèle figé depuis quatre décennies…

Alors bien sûr l’imagination des fans de Playmobil permet d’accoupler qui bon leur semble. Mais la marque n’avait jamais franchi le pas de proposer des couples homosexuels dans les boîtes en kit ! C’est désormais chose faite ou presque. Une gamme Playmobil dédiée à la Grèce Antique sortira en Septembre. Mais seulement en Grèce !

En effet, la marque germanique a choisi de dédier plusieurs de ses boîtes de figurines aux mythes de la Grèce antique. C’est ainsi que l’on reconnaît sur l’une des boîtes le couple formé par Achille et Patrocle. Amis ou Amants, nous ne le saurons sans doute jamais mais ils sont représentés comme un couple uni à la vie à la mort… Toujours est-il qu’ils ont combattu ensemble contre Hector ! Ce même Hector qui tua Patrocle… Patrocle fût vengé par Achille qui le tua à son tour !!!

Bon ce n’est pas encore la panacée côté tolérance mais c’est déjà un premier pas ! La gamme sera disponible uniquement en Grèce et dans la gamme Grèce Antique. Allez encore un petit effort pour des couples homosexuels dans une gamme proposée à l’internationale.

La Tolérance devrait être innée !

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ça vous dit quelque chose ? La déclaration universelle des droits de l’homme, un peu désuète peut-être puisque les femmes sont aussi concernées… Bref remplaçons le mot « homme » par « humain » pour ne froisser personne ! Les humains devraient donc pouvoir être noirs, blancs, hétérosexuels, homosexuels, athées ou musulmans, sans que personne n’y trouve rien à redire… Ce n’est pourtant pas encore le cas dans la plupart des pays du monde. Et la tolérance s’apprend dès le plus jeune âge, dès les premiers jeux… Les Playmobil pourraient être un formidable vecteur de tolérance !!!

Photo d’illustration De Clavivs / Shutterstock