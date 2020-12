Playmobil : une nouvelle licence avec la mythique coccinelle et le célèbre Van Combi Volkswagen

Dans quelques semaines, une nouveauté apparaîtra sur le marché du jouet et pas des moindres… Deux géants allemands, l’un spécialiste du jouet, l’autre de l’automobile vont s’unir… Et cela devrait faire du bruit et des ventes hallucinantes.

Alors que la marque Volkswagen s’était déjà unie à Lego pour le fameux combi, cette fois-ci c’est la marque Playmobil qui aura, dès janvier 2021 son combi, mais pas seulement ! La mythique coccinelle sera aussi de la partie… Référencés 70176 pour le combi, et 70177 pour la coccinelle, découvrez ces deux nouveautés criantes de réalisme comme souvent chez Playmobil.

La Volkswagen Coccinelle Playmobil

Ce modèle aura forcément du succès quand on sait combien cette voiture est mythique et recherchée… Un joli bleu pétant pour la couleur, une galerie de toit pour les vacances… Elle a de la gueule la Cox ! L’accès à bord de l’habitacle se fera par le toit et non par les portes. Malles pour les vacances, planche de surf. La boîte contiendra également trois personnages (deux adultes et un enfant) qui pourront filer sur la route des vacances. La référence 70177 devrait être disponible en Janvier 2021 pour la somme de 50€ environ.

Le van Volkswagen Combi T1 Playmobil

Le fameux combi dont tous les hippies rêvent pourra trôner sur une étagère ou permettre d’expliquer l’histoire de ce véhicule à un enfant ! Il sera rouge et blanc et 74 pièces se trouveront à l’intérieur de la boîte 70176. Comme pour la coccinelle, un toit amovible pour le chargement des bagages et des passagers au nombre de deux sur le visuel. Contrairement à la coccinelle, les portes s’ouvrent sur le combi ! Cette boîte met en avant le côté baroudeur des personnages. Tasses, bouteille, provisions, carte routière… Un bon road trip en perspective. On regrette seulement le choix du coloris un peu trop sobre… On aurait aimé de fleurs ou des couleurs un peu plus psychédéliques pour coller aux années 60 !

Playmobil et Volkswagen comment faire de l’innovant avec de l’ancien ?

Succès assuré pour ce partenariat ! Cela avait déjà été le cas avec le Playmobil Porsche !! Le Macan ou le 911 en voiture de police sont de petits bijoux ! N’oublions pas que Porsche appartient au groupe Volkswagen, ce n’est peut-être pas anodin… Le vintage revient en force et en 2021, cela passera aussi par les Playmobil. Il est évident que les collectionneurs vont s’arracher ces deux boîtes !