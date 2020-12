Retrofit : une tombola en ligne pour gagner un magnifique Combi Volkswagen électrifié par une batterie Tesla

Depuis que le retrofit a fait son apparition, il devient facile de transformer un moteur thermique en véhicule électrique. L’entreprise Zelectric, spécialiste de cette nouvelle technologie lance un concours qui permettra de gagner un Combi Volkswagen de 1966 équipé d’un moteur de Tesla.

Apparemment le mythique van des « hippies » est le modèle que l’on transforme le plus facilement en électrique. Depuis un arrêté officiel du 13 mars 2020, le retrofit est autorisé en France. Zelectric a donc équipé un Combi T1 avec un moteur et une batterie Tesla. Ex-fan des sixtiers… Vous pourriez peut-être remettre votre combi à fleurs au goût du jour !

Le retrofit c’est quoi ?

Le rétrofit est une technique qui permet de transformer tout type de véhicule à moteur thermique, essence ou diesel, en électrique. Que votre voiture soit ancienne ou récente, ou même votre moto, bateau ou camion, c’est désormais possible. Cela offre une vraie solution de mobilité propre à ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas passer à l’achat d’un véhicule électrique. Un parfait compromis pour ne pas envoyer une voiture à la casse mais la recycler !

Le combi Volswagen / Tesla

Même si nous n’avons pas de certitude quant au modèle de Tesla utilisé pour la conversion, il pourrait s’agir d’une Tesla Model S. Par souci d’encombrement, il n’a pas été possible d’inclure la batterie entière sur le combi. Ce qui lui réduit son autonomie à 132 km (32 kWh), ce qui correspond à l’autonomie d’une petite citadine. La prise de recharge se trouve en lieu et place de la trappe à essence et il faudra 5 heures pour repartir 132 kilomètres… La distance Lille-Marseille pourrait prendre plusieurs jours !

Le combi a été quasiment intégralement restauré avec une direction assistée, des radars de recul et de nouveaux trains roulants. En revanche, le style inimitable et l’intérieur du combi sont restés quasiment intacts.

Zelectric et Omaze offrent donc ce Combi Retrofit sur un concours en ligne… Tous les frais d’immatriculation et de transport seront pris en charge… Un chèque de 20 000$ sera également remis au gagnant. La totalité des fonds récoltés sera reversé à REVERB, une association qui prône l’éco-responsabilité grâce à la musique. La mise de départ de cette tombola est de 10$.