Ils transforment un Van en véhicule électrique pour faire un tour du monde « solaire » !

Vous avez peut-être déjà croisé Nano et Eve sur les routes de France ? Nano et Eve, deux véhicules embarqués dans un projet un peu fou par deux collègues : Rémi Pillot et Baptiste Cabal. Grâce à ce projet, les amis veulent promouvoir la mobilité propre et les énergies renouvelables.

Mais leur objectif final est bien de pouvoir faire le tour du monde à bord de leur véhicule électrique un peu particulier. Pour réaliser leur projet Electric Vehicle World Tour, ils ont converti un Transporteur T3 Volkswagen en véhicule électrique propre. Nano, le van est totalement autonome grâce à Eve, sa remorque solaire ! Et franchement, il a de la gueule !

Rémi et Baptiste ont donc modifié un Transporteur T3 en véhicule électrique. Pour se faire, ils ont remplacé le moteur diesel par un électrique. Puis, l’ont équipé de deux batteries Tesla Modèle S d’occasion. La boîte de vitesse, elle, reste d’origine. La remorque Eve, se compose de panneaux photovoltaïques qui lui permettent de recharger Nano partout où il se trouve !

Nano et Eve effectueront d’abord un tour de France pour prouver que le prototype fonctionne, qu’il est possible de faire du propre avec de vieux véhicules. Pour le confort, le Van est aménagé : plaques de cuissons électriques, chauffage électrique… Tout fonctionne en autonomie.

Le périple a débuté de Marseille vers Biarritz, puis passera le long des côtes atlantiques, s’arrêtera à Rouen puis, après une escale à Lille au siège de Norauto, partenaire de l’expédition, il se dirigera vers Paris (du 8 au 11 Octobre)… Ce sera ensuite la Champagne, la Vallée du Rhône et une arrivée dans la cité phocéenne !

Le but de ce tour de France est de trouver de nouveaux partenaires financiers. Aujourd’hui le prototype Nano + Eve possède une autonomie de 150 km, le but étant de pouvoir atteindre 300 km. Et d’envisager le Tour du Monde !

Ils sont partis de Marseille le 17 septembre, et se trouvent aujourd’hui 28 septembre à Bordeaux… Une belle idée pour promouvoir les mobilités propres et le savoir-faire français ! Vous pouvez soutenir leur projet sur la page Patreon d’EV World Tour.