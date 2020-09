Wheeled World : un rescapé du Bataclan fait le tour du monde en fauteuil roulant

View this post on Instagram

🇫🇷 On met les voiles ⛵️ Nouveau moyen de transport préféré : le voilier ! Quand le bruit de la coque qui file dans les vagues n'est perturbé que par le claquement de la voile, on ne va pas se mentir : c'est quand même un énorme kiffe ! Si on y ajoute l'eau turquoise et le sable fin de l'archipel des Lavezzi, on arrive pas loin d'une journée parfaite… Non ? 〰️ 🇬🇧 Sailing away ⛵️ New favourite transportation: the sailboat! When the noise of the hull running in the waves is only disturbed by the slamming of the sail, let's face it: it's just awesome! If you add to that the turquoise water and fine sand of the Lavezzi archipelago, we're not far from a perfect day… Right?