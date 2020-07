Il invente un fauteuil roulant tout-terrain pour que sa compagne puisse découvrir des endroits magiques !

L’amour inspire souvent les gens… Si, au départ, rien ne prédestinait un homme, à fabriquer un objet de ce genre. C’est bien l’amour qui l’a poussé à l’imaginer… Et ce sera peut-être ce même amour qui lui assurera de beaux revenus dans un futur proche.

De quoi prendre encore plus soin de sa femme et de l’emmener dans des endroits magnifiques, malgré son handicap ! Car c’est bien son handicap qui l’a poussé à créer un fauteuil roulant tout-terrain. Avec l’envie que son handicap ne soit pas un frein à leurs voyages. Une belle leçon de bienveillance !

Lorsque que le fauteuil roulant est le seul moyen de déplacement, il faut bien avouer que certains endroits sont inaccessibles ! Qu’à cela ne tienne, Zack ne voulait pas priver Cambry de découvrir de nouveaux endroits. Il conçoit alors un fauteuil en assemblant deux armatures de vélo électrique. Il ajoute un siège au milieu et le dote de pneus larges et tout-terrains. Le prototype convainc son inventeur de lancer une production plus large.

Baptisé THE RIG, le fauteuil a été amélioré et est devenu un véritable concept qui fait grand bruit dans le milieu. Vendu entre 3300 et 4300€ en fonction des options choisis, il dispose d’une autonomie de 32 km pour une vitesse maximale de 19 km/h.

Crédit photo : notawheelchair.com / Zack Nelson

Finalement, ce n’est plus vraiment un fauteuil roulant mais bel et bien un nouveau véhicule autonome… A la différence près qu’il s’adresse aux personnes à mobilité réduite et leur redonne la liberté de découvrir des endroits inespérés. On ne sait pas si l’amour donne des ailes, mais il donne de belles idées !