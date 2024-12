Les inconvénients des outils de jardinage électriques que les vendeurs oublient de mentionner

Lorsque j’ai besoin d’acheter un outil, que ce soit des taille-haies, une tondeuse, une tronçonneuse ou un coupe-bordure, je regarde désormais vers les outils électriques (avec ou sans fil). Depuis l’achat d’un broyeur Einhell électrique dont je vous parlais dans cet article, mon mari est devenu fan de cette marque et nous venons d’acquérir une tronçonneuse de marque semblable dont je vous parlerai très bientôt. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à nous tourner vers l’outillage électrique, puisque les outillages sur batterie progressent de 8 % sur l’année 2023. Ils représentent dorénavant près de la moitié des ventes en volume et 41 % en valeur, selon Batiweb.com. Plutôt adeptes des outils thermiques, avec mon mari, nous avons trouvé quelques inconvénients aux outils électriques, mais le vendeur s’était bien gardé de nous le dire ! Quels sont-ils ? Je vous explique tout immédiatement.

Inconvénient n° 1 : livré sans batterie !

Pour moi, c’est le principal inconvénient des outils électriques sans fil. La plupart sont livrés sans batterie, donc si vous n’en possédez pas, vous n’avez aucun moyen de faire fonctionner votre outil. Avec un outil thermique, un petit passage à la pompe et c’est réglé ! Au moins, lorsque l’on achète un outil thermique, nous savons qu’il est vendu sans carburant. Sur un outil électrique, ce n’est pas toujours explicitement précisé par le fabricant. Acheter une batterie représente un surcout allant parfois jusqu’à une centaine d’euros supplémentaires.

Inconvénient n° 2 : le monopole d’une marque

Cet inconvénient, je le constate aussi avec notre idée de passer tout notre outillage à l’électrique. Nous avons commencé par acheter une perceuse de la marque Einhell, un chargeur et deux batteries de 18 V. Désormais, si nous voulons éviter l’accumulation de batteries, nous sommes contraints de rester sur la même marque ! Nous sommes donc presque obligés de nous équiper avec des outils de la même gamme, pour éviter le coût supplémentaire d’autres batteries. Sur un outil thermique, peu importait la marque choisie, l’essence était la même pour tous.

Inconvénient n° 3 : plus puissants, donc plus dangereux

Pour cet inconvénient, j’ai comparé une tronçonneuse Stihl thermique et une tronçonneuse Einhell électrique. L’électrique est beaucoup plus puissante et plus rapide que la thermique. Un avantage ? Je n’en suis pas certaine, car lorsque je coupe une bûche, le mordant est beaucoup plus rapide et la coupe se fait en quelques secondes à peine. Nous avons d’ailleurs consacré un article sur les meilleurs fendeurs de bûches si cela vous intéresse. Avec la tronçonneuse thermique, la coupe était un peu plus lente et par conséquent moins dangereuse. C’est peut-être une question d’habitude, néanmoins lorsque l’on est comme moi, un bricoleur du dimanche, il faut être très vigilant, notamment lors de l’utilisation d’outils de coupe.

Inconvénient n° 4 : la dépendance à l’électricité

Vous me direz que si j’achète un outil électrique, je suis consciente du fait qu’elle fonctionne sur batteries électriques ! Certes, mais si j’oubliais de faire le plein de ma tronçonneuse, il me suffisait de la remplir pour qu’elle fonctionne. Avec mon outil électrique, si j’oublie de charger la batterie ou que je la laisse sur l’outil, je n’ai plus qu’à reporter les travaux de quelques heures, car le chargement peut être relativement long ! De plus, et toujours pour ma tronçonneuse, il est impossible de couper du bois une après-midi entière, la batterie se décharge en quelques heures. Pour les outils électriques filaires, pas d’électricité, pas d’outils, CQFD.

Des inconvénients, mais aussi des avantages

Malgré les inconvénients que je viens de vous énoncer, je ne reviendrai pas à des outils thermiques ! La principale raison étant, pour moi, la facilité de les démarrer en appuyant simplement sur un bouton. Je ne démarrais jamais la thermique, car impossible pour moi de lancer le moteur avec la tirette, il faut une force de titan que je ne possède pas ! L’autre avantage, c’est la vitesse de rotation de la lame, même si, dans mon cas, il a fallu quelques bûches pour jauger de la conduite à tenir avec ma tronçonneuse. Enfin, je dirai qu’une fois que nous possédons plusieurs batteries, les appareils électriques reviennent moins cher à l’achat qu’un appareil thermique de puissance équivalente. Êtes-vous utilisateurs d’outils électriques ? Si, oui, quels inconvénients constatez-vous ? Cela m’intéresse ! Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .