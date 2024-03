Pivot-All, l’invention d’une brouette à poignées pivotantes qui facilite le transport et le déversement des charges

La brouette est un outil de transport simple, mais très pratique pour la construction, le jardinage, le bricolage, etc. Les origines de cette invention restent incertaines, mais la théorie la plus connue est que la toute première version de cet engin serait créée en Chine au 1ᵉʳ siècle avant notre ère. Cet outil a été introduit en Europe au début du 13ᵉ siècle. Ce terme « brouette » serait un diminutif de « beroue », tiré du bas latin « birota », qui signifie littéralement « véhicule à deux roues ». À son origine, l’utilisation de cet outil de transport de matériaux était encore limitée en raison de sa résistance et sa capacité relativement faibles.

Au fil des années, celui-ci a profité de nombreuses améliorations techniques, ce qui nous permet aujourd’hui de trouver un large choix de brouettes sur le marché. Certains modèles sont équipés de moteur électrique ou thermique, d’autres sont pliants, etc. Vous pouvez aussi découvrir des modèles dotés de poignées pivotantes facilitant leur manipulation et réduisant les risques de blessure au travail. En effet, certains fabricants tels que Pivot-All Motion Tools commercialisent actuellement ce type de produit. Découverte.

En quoi la brouette Pivot-All est-elle innovante ?

Cette entreprise américaine a dévoilé sa nouvelle brouette ergonomique lors du salon professionnel World of Concrete 2024 à Las Vegas, du 23 au 25 janvier. Selon elle, ce modèle a la particularité d’intégrer des poignées pivotantes brevetées, qui aident les travailleurs à obtenir un bon équilibre lors du transport et du déversement des charges. Les utilisateurs n’ont pas besoin de changer de position pour décharger la brouette, ce qui réduit significativement les éventuelles tensions au niveau de leur dos, de leurs poignets et de leurs bras.

De plus, les coupelles en acier protègeraient mieux les mains et les poignets des travailleurs lors du passage dans des endroits étroits comme les ouvertures et les couloirs. En outre, cette brouette d’une capacité de 0,16 m³ est composée d’une large roue avec un pneu anti-crevaison et d’un châssis robuste. Le fabricant Pivot-All Motion Tools affirme sur son site web que cet engin a été testé par un spécialiste indépendant en ergonomie (vidéo). Il le propose en deux versions différentes : la version Standard à 80 $ (74 €) et la version Heavy Duty à 100 $ (92,5 €). À ces prix s’ajoutent les frais de livraison du produit.

Une idée déjà exploitée par d’autres entreprises

Un article publié par Super Innovators explique que cette idée de poignées pivotantes pour les brouettes n’est pas réellement nouvelle. L’entreprise américaine Simply Innovate propose un produit similaire, appelé « Simply Dump It », depuis au moins 2012. La différence est que ce fabricant a conçu une paire de poignées pivotantes démontables, qui peut être fixée aux brouettes standards existantes à l’aide d’une vis. Celle-ci a aussi un design différent de celui de Pivot-All, mais le principe de fonctionnement des deux modèles est le même. Aux États-Unis, les sociétés Precision Pivot Haul Wheelbarrow et Milwaukee Wheelbarrow commercialisent, d’ailleurs, la même technologie.

Au Brésil, un designer travaille également sur ce concept de poignées de brouettes pivotantes. Mais pour le moment, son projet n'est pas encore arrivé aux étapes de production et de commercialisation. En Europe, quelques sites de vente d'engins agricoles, de bricolage, de construction et de jardinage offrent également cette innovation. On en trouve notamment chez MegaVert et Batiproduits. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la brouette Pivot-All, rendez-vous sur Pivot-allmotiontools.com.