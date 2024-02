Il (ré)inventé la poignée de brouette rendant son utilisation moins pénible et beaucoup plus pratique

Les brouettes existent depuis des siècles. Qu’il s’agisse de transporter de la terre, des pierres ou des matériaux de construction, ces petits véhicules nous permettent de déplacer plus facilement des charges lourdes d’un endroit à l’autre. Toutefois, la pression physique qu’ils exercent sur le corps, notamment sur le dos, les bras et les épaules, constitue un problème. Cela est notamment dû au fait que le poids de la charge se trouve à l’avant. Face à ces inconvénients, un designer brésilien a eu l’idée d’inventer une paire de poignées qui, en plus de faciliter l’utilisation de la brouette, réduit les risques de blessure.

Réduire les efforts physiques

Cette invention est d’autant plus intéressante dans la mesure où selon l’OIT (Organisation mondiale du travail), le coût économique des accidents et des blessures au travail dépasse en moyenne 4% du PIB annuel mondial. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la poignée nouvellement conçue se veut particulièrement ergonomique. Elle améliore la répartition de la charge et réduit la tension au niveau des mains de l’opérateur. Sa conception rotative facilite également la navigation sur des terrains accidentés, garantissant une conduite plus douce. D’après son concepteur, il s’agit d’un accessoire universel. Autant dire qu’il est adapté à presque tous les modèles de brouettes de chantier et de jardin disponibles sur le marché.

Un dispositif breveté

Outre l’amélioration de la sécurité et du confort d’utilisation, cette paire de poignées innovante est censée aider à augmenter la productivité des ouvriers. À noter qu’elle s’installe en un rien de temps grâce à son mécanisme simplifié. Il suffit de l’insérer dans les poignées de la brouette. Cette innovation protégée par un brevet rappelle à quel point il est important de faire preuve d’imagination pour faciliter la vie et travailler loin des risques de blessure. La brouette étant un engin incontournable dans le domaine du bricolage, du transport de matériaux et de la manutention, il est tout à fait logique qu’elle intéresse les designers.

Prix et disponibilité

Malheureusement, nous ignorons encore si cet accessoire développé au Brésil sera un jour mis en vente. Cela signifie également qu’aucune information sur son prix est disponible. En attendant davantage de précision à son sujet, rappelons qu’un ingénieur américain à la retraite a fait parler de lui il y a quelques mois pour avoir inventé un kit permettant d’électrifier une brouette. L’eBarrow consiste en un boitier motorisé à monter sur la partie où est fixée la roue. L’ensemble comprend aussi un levier d’accélérateur à fixer sur l’une des poignées du véhicule.

IP67, c’est-à-dire étanche à l’eau et à la poussière, ce kit tout-en-un offre ainsi une assistance électrique. D’après Moe Power, son inventeur, il permet de gravir facilement une pente avec une charge lourde grâce à son moteur de 350 watts et son couple maximal de 50 Nm. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous. Que pensez-vous de cet accessoire ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .