L’invention d’un réservoir d’eau souple et astucieux pour les brouettes

En cette fin juillet, le nord de la France est épargné par la chaleur caniculaire qui sévit dans le sud et l’eau de pluie vient naturellement arroser les pelouses et les jardins. Les récupérateurs d’eau de pluie ont refait leurs stocks et l’arrosage devrait être possible jusqu’à la fin de l’été. Lorsque que l’on souhaite arroser son jardin grâce à l’eau récupérée, il faut s’armer d’un ou de plusieurs arrosoirs, éventuellement d’un tuyau d’arrosage et s’armer de patience. Le saviez-vous qu’il existait un accessoire ingénieux : le réservoir d’eau pour brouette ? Cela peut sembler ridicule, pourtant cette invention déjà ancienne pourrait vous soulager de la tâche parfois éreintante qu’est l’arrosage. Découverte.

À quoi un réservoir d’eau pour brouette sert-il ?

Cette réserve d’eau se présente comme une poche que l’on installe dans la brouette et qui est munie d’un bouchon, qu’il faut placer sur la partie extérieure de la brouette. En réalité, c’est un accessoire astucieux, conçu pour faciliter l’arrosage dans les endroits les plus éloignés de votre robinet. Elle va venir remplacer votre tuyau d’arrosage et vous pourrez arroser vos arbustes, massifs fleuris ou rosiers, simplement en basculant la brouette vers l’avant. Cette réserve d’eau souple se révèle être un compagnon indispensable pour diverses activités. Que ce soit en camping, dans votre jardin, sur des chantiers ou pour abreuver vos animaux, elle répondra présente en toutes circonstances. L’eau est souvent essentielle et grâce à cette poche, vous pourrez en disposer même loin d’un robinet. Si votre récupérateur est suffisamment haut, vous pourrez aussi remplir la poche d’eau directement depuis le récupérateur d’eau de pluie.

Les caractéristiques techniques des poches d’eau pour brouette

Vous trouverez plusieurs modèles disponibles chez différents marchands, avec des prix allant de 12,79 €* chez Leroy Merlin (Werkapro) à 18,99 € chez Amazon (Fishtec). Ces poches d’eau pour brouette sont fabriquées en plastique souple très résistant et de haute qualité, une matière qui assure leur durabilité. Particulièrement robuste et fiable, le plastique utilisé garantit une utilisation en extérieur et résiste aux intempéries. Pour l’utiliser, il vous suffira de placer ce tapis sur votre brouette avant d’y déposer la poche d’eau.

Ainsi, vous pourrez aisément vous déplacer avec votre réserve d’eau sans risquer de renverser le contenu. Outre sa résistance et sa facilité de transport, la réserve d’eau souple est également très commode à utiliser. Elle est munie d’un embout pomme d’arrosage, ce qui vous permettra d’arroser vos plantes de manière précise et sans efforts excessifs. Vous pourrez ainsi veiller au bien-être de vos plantations, même dans les recoins les plus éloignés de votre jardin.

Que faut-il savoir de plus sur le réservoir d’eau pour brouette ?

Toutes les poches d’eau pour brouette sont adaptées pour des brouettes standard, avec des dimensions de 100 × 70 cm et une capacité de 80 l. Ce qui vous fait 80 kg à transporter dans la brouette plutôt qu’au seau ou à l’arrosoir, gain de temps et moindres efforts à la clé. Cette réserve d’eau est particulièrement recommandée pour les grands jardins et pour l’arrosage des arbres et des arbustes ou des massifs fleuris. Pour le potager, il vaut mieux continuer à faire confiance aux ollas ou à l’arrosoir, plus précis que l’arrosage avec la brouette.

*Les prix ont été relevés le 28 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales