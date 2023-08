eBarrow, l’invention d’un kit pour électrifier n’importe quelles brouettes

L’utilisation d’une brouette peut rapidement devenir fatigante, surtout si on s’en sert pour transporter de lourdes charges. De plus, cette tâche n’est pas sans danger pour l’opérateur. Le risque de glissade est, par exemple, élevé dans les montées à cause de l’effort physique que l’on doit déployer pour faire avancer le petit véhicule. C’est justement en partant de ce constat que l’entrepreneur américain Moe Power a inventé l’eBarrow. Cet ingénieur à la retraite affirme s’intéresser à « la mobilité électrique pour rendre la vie plus facile et plus amusante ».

Il convient à une grande variété de brouettes

L’eBarrow consiste en un kit motorisé qu’il convient d’installer au niveau de la structure qui maintient la roue de la brouette. Selon son concepteur, le système s’adapte à presque tous les modèles de brouette commercialisés aux États-Unis qui utilisent une fixation à quatre boulons pour maintenir la roue. Le kit tout-en-un se compose ainsi d’une roue et d’un boîtier étanche (IP67) qui renferme le moteur ainsi que la batterie, mais aussi les circuits de commande. Un levier d’accélérateur, dont le fil est assez long pour permettre une fixation au niveau de l’une des poignées, est également prévu.

Facile à installer

Selon Power, l’installation de l’eBarrow est tellement simple que cela ne demande pas plus de quatre minutes. Pour ce faire, il suffit d’enlever la roue originelle et de la remplacer par le kit. Comme indiqué ci-dessus, ce dernier se fixe à l’aide de quatre boulons. Pour mettre le système en marche, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation qui se trouve sur le boîtier. Le contrôle se fait ensuite à travers le levier d’accélérateur situé au niveau de la poignée de la brouette. Il est intéressant de noter qu’en plus d’être étanche à l’eau et à la poussière, le boîtier de l’eBarrow est doté d’un pare-chocs métallique pour mieux le protéger.

Une autonomie de longue durée

En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, le kit d’électrification est doté d’un moteur de 350 W pour faire tourner sa roue tout-terrain. Le couple maximal annoncé est de 50 Nm. Pour l’alimentation, le designer a opté pour une batterie de 10 Ah. L’eBarrow posséderait une autonomie de plusieurs jours avec une seule charge complète, en fonction du type de terrain et du poids de la charge que transporte la brouette.

Le boîtier comporte à cet effet un indicateur de batterie qui permet de connaître la charge restante. Le kit est actuellement disponible sur la plateforme de financement participatif Kickstarter au tarif de 349 $ (320 €). Son prix de détail prévu est de 500 $ (459 €). Plus d’informations : buy.ebarrowkit.com / Kickstarter

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().