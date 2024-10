Ce kit d’électrification de vélo à seulement 350 € approche le million d’euro sur Indiegogo

Le PikaBoost 2 fait parler de lui depuis plusieurs mois. Pour rappel, il s’agit d’un kit de retrofit qui s’adapte à la plupart des modèles de bicyclettes, quelle que soit la taille de leurs pneus. Développé par la marque américaine Livall, laquelle est connue pour ses casques de vélo intelligents, il se présente comme une solution révolutionnaire pour transformer un vélo mécanique en VAE (vélo à assistance électrique). Comme son prédécesseur, le PikaBoost de première génération, le nouveau produit utilise un système d’entrainement par friction, une conception qui facilite l’installation. Selon son fabricant, le PikaBoost 2 s’installe en une minute et ce qui est également intéressant, c’est que cette tâche peut être réalisée par une personne lambda.

Un design qui met l’accent sur la sécurité et l’efficacité

L’unité de 3 kg est conçue pour se fixer à la tige de selle du deux-roues. Elle est maintenue en place par quatre vis qui font également office d’antivol. En effet, ceux-ci fonctionnent avec une clé Allen unique développée par la société. Pour garantir un confort de conduite optimal en toutes circonstances, le système de fixation du PikaBoost 2 arbore une conception à ressort pour absorber les chocs et empêcher le desserrage des vis. Le rouleau qui transmet la puissance du moteur électrique vers la roue arrière adopte un profil en forme de V afin de maximiser l’adhérence et s’adapter au profil du pneu.

Un concentré de puissance

Le PikaBoost 2 est compatible avec les pneus de vélo ayant une largeur de 25 à 65 mm. Le kit d’électrification propose quatre modes de conduite, à savoir, entrainement, Eco, assistance électrique et croisière. Il est aussi doté d’une fonction de détection de chute qui coupe automatiquement l’alimentation électrique dès lors que le vélo s’incline à un angle de 30°. Livall a prévu un feu arrière à LED. Côté performance, le dispositif de propulsion intègre un moteur électrique de 250 watts, dont la puissance crête est de 500 watts. Sa vitesse de pointe est de 32 km/h, mais celle-ci est bridée à 25 km/h pour le modèle européen.

Prix et disponibilité

L’alimentation électrique est fournie par une batterie lithium-ion de 158 Wh qui offre une autonomie allant jusqu’à 70 km. Cependant, il est possible d’opter pour une batterie plus puissante, soit de 220 Wh, proposée sous forme d’option. Cette configuration permet d’avoir une autonomie maximale de 96 km. Par ailleurs, la marque californienne a doté le produit d’un système de freinage régénératif qui permet de transformer l’énergie liée au freinage en électricité, prolongeant ainsi l’endurance du vélo. Comme indiqué plus haut, le PikaBoost 2 se vend comme des petits sur Indiegogo.

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, il a réussi à amasser plus de 976 000 dollars, soit plus 890 000 €, sur un objectif de 5 000 dollars ! Autant dire que la barre du million de dollars devrait pouvoir être franchie sous peu. À noter que la campagne de financement participatif, qui prendra fin dans un peu moins de deux semaines, permet de se procurer le kit pour seulement 388 dollars (~355 €) au lieu de 568 dollars (~520 €). Plus d’infos : livall.com. Amateurs de vélo et de balades, ce kit d’électrification vous intéresse-t-il ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.