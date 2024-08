CASCAD, une invention française qui combine casque de vélo et antivol sélectionnée au Dyson Awards

La pratique du vélo est revenue sur le devant de la scène depuis quelques années. En France, en 2023, il s’est vendu 2 231 000 vélos, tous styles confondus selon l’Union Sport et Cycle. Un recul de 14 % par rapport à 2022, mais un marché porteur malgré tout. En France, et cela peut paraître étrange, le casque n’est pas obligatoire pour les cyclistes de plus de 12 ans, même s’il est fortement recommandé. Celles et ceux qui n’en portent pas, s’exposent à des risques importants et invoquent souvent l’encombrement. Avec l’invention de deux étudiants de Compiègne, sélectionnés pour le James Dyson Awards, ces derniers pourraient changer d’avis. Leur invention baptisée le CASCAD est toujours encombrant, mais il est aussi et surtout, un antivol pour votre vélo. Je vous propose de le découvrir immédiatement.

Un casque de vélo qui se transforme en antivol

Ce casque CASCAD est né dans l’esprit de Marin Turpaud et Oriane Frère, étudiants à l’Université de Technologie de Compiègne. S’il est révolutionnaire, c’est parce qu’il intègre un système connecté qui transforme le casque protecteur en cadenas sécurise pour votre vélo. Il pourrait encourager le port du casque pour les plus réfractaires, puisqu’il resterait « accroché sur le vélo », plutôt que porté sur le bras. Une solution intelligente, qui, pourrait inciter les cyclistes à porter un casque, puisqu’il aura aussi la fonction de protéger le vélo, en plus du cycliste.

Un casque de vélo 2-en-1

Comme je vous l’ai dit, les cyclistes qui ne portent pas de casque lui reproche l’encombrement lorsque celui-ci n’est pas utilisé. Bien sûr, ce casque, solide, ne peut pas entrer dans un sac à dos à moins d’être pliable. Et, il est également impossible de le laisser sur le vélo, au risque de le voir disparaître rapidement. C’est pour encourager le port du casque et réduire l’encombrement que les deux étudiants ont imaginé ce casque. Ils rappellent, pour les plus audacieux, que ce casque peut réduire jusqu’à 90 % le risque de lésions neurologiques en cas d’accident. Le projet des étudiants étant donc d’apporter une innovation sur le marché des casques de vélo, qui allierait sécurité du cycliste et protection du vélo. Ingénieux, je trouve !

Un ingénieux système de câble

Pour le moment à l’état de prototype, j’espère qu’il intéressera des industriels, prêts à s’engager pour la sécurité des cyclistes. Est-il besoin de rappeler que 2 500 cyclistes ont été gravement blessés en 2023, selon le dernier bilan de l’ONISR ? Le casque CASCAD pourrait faire diminuer ce taux d’accidentologie, car il s’avère très facile à installer. Concrètement, lorsque le cycliste dépose son vélo sur une place de stationnement, il lui suffit de poser le casque sur la selle, et de le déverrouiller avec son smartphone. Le casque cache un câble qui se déroule pour remplir sa fonction d’antivol. Le cadenas est ensuite activé grâce à une clé sécurisée NFC et verrouillé jusqu’à nouvel ordre. Ce câble, électrique, envoie également des notifications en cas de tentative de coupure, et par conséquent, de vol. La localisation du vélo étant par ailleurs un point essentiel pour retrouver le cycle si le vol est effectif.

Réduire les risques de vols

Les vols de vélos sont quotidiens ! En France, 1076 vélos seraient volés chaque jour, selon le site veloperdu.fr, il devient donc essentiel de créer des solutions pour les éviter ! En transformant un casque en antivol pour vélo, le CASCAD propose une nouvelle solution aux cyclistes, et pourrait même leur permettre de réaliser des économies. En effet, les porteurs de casque seront dispensés, par exemple, de payer un casier pour le ranger. De plus, ils garderont un œil sur leur vélo, même s’ils se trouvent loin de ce dernier. Plus d’informations : jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .