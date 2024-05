La sécurité des cyclistes est primordiale, car les accidents sont malheureusement trop nombreux, et souvent graves. Qui plus est, en France, le port du casque de vélo est obligatoire uniquement pour les cyclistes de moins de 12 ans, les autres peuvent ne pas en porter ! Cependant, les plus prudents, ou les plus conscients des dangers, portent un casque à chaque sortie. Le problème du casque étant qu’il est généralement encombrant et lourd à porter. Deux bretons, Romane Le Scour et Maxence Guiet ont inventé le Neoca, un casque de vélo pliable et fabriqué à partir de matériaux recyclables. Déjà lauréat du concours d’innovation James Dyson Awards, ils repartent de la Foire de Paris avec une médaille obtenue au Concours Lépine. Retour sur cette invention qui pourrait sauver quelques vies de cyclistes. C’est parti.

Médaillé lors de la dernière édition du Concours Lépine

Parce que la sécurité des cyclistes leur semblait primordiale, ces deux ex-élèves de l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Rennes, ont inventé un casque novateur. Déjà primés lors du concours James Dyson Awards, ils ont décroché une médaille lors de la dernière édition du Concours Lépine. Romane Le Scour, 24 ans, et Maxence Guiet, 23 ans, ont, en effet, inventé le premier casque de vélo pliable, mais fabriqué avec des matériaux recyclables. Méline n’avait pas manqué de vous le présenter, alors qu’il sortait juste de l’œuf dans cet article.

Un casque de vélo esthétique et design

Les deux inventeurs ont tenté de répondre à la problématique de la sécurité des cyclistes, quand, en 2020, les vélos électriques connaissent une explosion des ventes. Souvenez-vous, le confinement, la COVID 19, les transports en commun devenus des nids à microbes, etc. L’un des inventeurs, Maxence Guiet, reçoit l’appel d’un ami, victime d’un accident de vélo. Aux urgences pour commotion cérébrale, il ne portait pas de casque, mais comme je vous l’ai dit, cela n’est pas obligatoire pour les adultes ! La plupart du temps, les raisons invoquées sont le côté inesthétique du casque et son poids. Les deux ingénieurs décident alors de se lancer dans la conception d’un nouveau casque qui serait donc léger et esthétique !

Un casque de vélo écologique « non-newtonien »

Dans la fabrication des casques de vélos classiques, on utilise souvent de la mousse EPS dérivée du pétrole, un matériau polluant, évidemment. Eux, ont décidé de fabriquer le Neoca grâce à une technologie innovante qui utilise un fluide thermoformé et non-newtonien. Non-newtonien veut dire que c’est un fluide dont la viscosité (résistance à l’écoulement) change en fonction de la contrainte appliquée ou du taux de déformation. La technologie développée permet une résistance aux chocs cinq fois supérieure en conservant la même épaisseur. De plus, le casque étant pliable, il ne se brise pas en cas de choc, mais absorbe les différents impacts reçus par le cycliste. En fin de vie, le casque Neoca peut entièrement être recyclé, et c’est plutôt une excellente nouvelle !

Voici une belle invention qui mérite les récompenses obtenues, et pourrait sauver la vie de nombreux cyclistes. En attendant, peut-être que la loi impose aux cyclistes de tous âges, le port d’un casque réglementaire ? Pour en savoir plus sur le casque Neoca, ou le commander au prix de 120 € (au lieu de 150 € actuellement) : rendez-vous sur le site officiel : neoca.fr. Et, vous ? Pensez-vous que le port du casque à vélo devrait être une obligation et non un choix ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .