Flattie, l’invention d’un casque en liège (recyclable), qui se range totalement à plat

Les deux-roues électriques constituent un des meilleurs moyens de déplacement en zone urbaine. Tout comme les scooters électriques et les vélos électriques, ils permettent de se faufiler rapidement dans la jungle des villes. Force est cependant de constater que peu d’utilisateurs portent un casque en raison de l’encombrement engendré par ce type d’accessoire. Cette pratique est d’autant plus courante dans la mesure où la plupart de ces deux-roues de nouvelle génération sont dépourvus d’espace de rangement.

Facile à ranger

Selon les statistiques, en moyenne, 40,2 % des accidents liés à la mobilité douce entraînent des traumatismes crâniens. Malheureusement, seuls 4 % des utilisateurs portent un casque. Face à constat pour le moins troublant, une équipe de l’université d’Averio, au Portugal, a conçu le Flattie. Il s’agit d’un casque entièrement recyclable puisqu’il est fabriqué à partir de liège. Sa particularité réside également dans sa facilité de rangement. Il peut être plié à plat pour occuper un espace équivalent à celui d’un ordinateur portable de 15 pouces.

Une protection robuste contre les chocs

Conforme aux normes européennes, le Flattie a subi des tests rigoureux dans les laboratoires de l’Association nationale portugaise des industries du deux-roues (Abimota). Le casque s’adapte automatiquement à la tête du porteur grâce à sa conception innovante. Il promet une protection robuste contre les chocs avec sa coque extérieure en TPU (polyuréthane thermoplastique). De plus, les cavités de la structure incorporent un fluide épaississant par cisaillement (STF) pour une meilleure intégrité. L’utilisation du liège parmi les matériaux de fabrication offre de multiples avantages. En plus de contribuer à la flexibilité et à la robustesse du casque, améliorant ainsi la sécurité du porteur, ce matériau naturel est durable, donc facilement recyclable.

Lauréat national du James Dyson Award 2023

D’après ses concepteurs, le Flattie est le premier casque au monde à se plier complètement à plat. Le choix des matériaux de fabrication découle d’une volonté de proposer un produit ayant le plus faible impact écologique possible. Grâce à sa conception innovante, l’accessoire a été désigné lauréat national du concours James Dyson Award 2023 au Portugal.

« Il est gratifiant de savoir que les efforts déployés pour développer un produit innovant, pionnier dans sa catégorie car il utilise principalement des matériaux renouvelables et est conçu pour s’inscrire dans une économie circulaire, ont été reconnus par de grandes institutions telles que Dyson et la Fondation James Dyson » a déclaré Gabriel Serra, doctorant à l’Université Aveiro et inventeur du casque. Plus d’informations : gabrielserra.com. Que pensez-vous de cet ingénieux casque pliable ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .