Visière, éclairage et ventilation, Décathlon dévoile un casque de vélo innovant, le Btwin 900

En France, porter un casque lorsque l’on pratique le vélo n’est pas obligatoire pour les plus de 12 ans, mais fortement recommandé par ce document du Service Public. Avec l’arrivée des vélos électriques, je m’interroge sur la « non-obligation » de porter un casque ! Sur le seul mois de janvier 2024 et selon la Sécurité Routière, 15 cyclistes ont perdu la vie et 117 ont été blessés gravement dans un accident. Portaient-ils ou non, un casque ? L’histoire ne le dit pas. Pourtant, il existe pléthore de modèles et des nouveautés sont régulièrement proposées aux cyclistes. C’est l’occasion de vous embarquer à la découverte de LA nouveauté Décathlon : le casque Vélo Ville 900 proposé au prix de 110 €, une somme qui pourrait vous sauver la vie ! Découverte.

Une visibilité optimale, même la nuit

Bien voir et être vu, vous connaissez ce slogan de la prévention routière ? Et, il est valable pour tous les utilisateurs de la route évidemment. Les éclairages des vélos sont souvent insuffisants pour une bonne visibilité. Et, c’est probablement l’une des premières choses qui m’a séduite avec ce casque, c’est son éclairage arrière intégré. Automobiliste moi-même et vivant à la campagne, j’ai la hantise de « ne pas voir » un cycliste sur mes petites routes à travers champs. Avec ce casque et grâce à un éclairage LED puissant, le casque assure une visibilité à 180 degrés. Et, ce n’est pas juste un petit clignotant discret, mais un vrai guide lumineux qui vous rend visible même sur les routes mal éclairées. Autre point fort : l’éclairage est rechargeable via USB et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode clignotant. Cela vous laisse le champ libre pour avaler quelques kilomètres !

Confort et ajustement personnalisés

Certains cyclistes portent un casque, sans l’attacher : autant ne pas en porter, cela ne sert absolument à rien ! Un casque mal ajusté est inutile, inconfortable et surtout inefficace en cas de choc. Avec le casque Vélo Ville 900, vous disposerez d’un réglage par molette et de sangles ajustables qui permettent un ajustement parfait, quelle que soit la forme de votre tête. De plus, à l’intérieur, il intègre une mousse thermoformée pour un confort optimal, notamment sur les longues échappées ! Fini les oreilles gelées en hiver ou la surchauffe en été ! Petit bémol toutefois, la visière incurvée ne conviendra pas forcément à toutes les formes de lunettes.

Un casque pensé pour toutes les météos

Lorsque l’averse s’annonce, la visibilité se réduit considérablement et le risque d’accident augmente. Pour répondre à la problématique météorologique, le casque Vélo Ville 900 s’équipe d’une visière rétractable qui protège du vent, de la pluie, des insectes et même de petites projections de gravillons. De plus, il dispose aussi d’une grille de ventilation qui vous assurera une bonne circulation de l’air, même lors des chaudes journées d’été.

Je vous rappelle le prix du casque Vélo Ville 900 : 110 €* en vente sur Décathlon.fr, ou en magasins. Et vous, qu’attendez-vous d’un casque de vélo urbain pour vous sentir parfaitement en sécurité sur la route ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 26 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.