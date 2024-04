Btwin 900 : Decathlon dévoile un nouveau casque de vélo innovant avec une fonctionnalité inédite

L’engouement pour les vélos, qu’ils soient électriques ou mécaniques, ne fait qu’augmenter. En France, le casque n’étant plus obligatoire à vélo, si l’on a plus de 12 ans, la conséquence directe est l’augmentation des cyclistes tués dans un accident. Ainsi, les cyclistes ayant perdu la vie en 2023 sont au nombre de 225, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2019, selon le dernier bilan de l’ONISR. Le casque, s’il devenait obligatoire, pourrait pourtant sauver des vies et il reste un équipement de sécurité fortement recommandé pour tous les cyclistes. Pour vous équiper de la meilleure des manières, Decathlon, lance un nouveau casque pour cycliste, le Btwin 900. Ce casque, plutôt destiné à une utilisation urbaine, se dote de nouvelles fonctionnalités essentielles pour rouler en toute sécurité. Je vous le présente immédiatement.

Un nouveau casque innovant

Decathlon lance, en ce printemps 2024, un nouveau casque de vélo conçu pour s’harmoniser parfaitement avec l’esthétique de ses nouveaux vélos à assistance électrique (VAE). Inspiré par le style des véhicules électriques actuels, ce casque de vélo Btwin 900 de Decathlon adopte une esthétique épurée à l’avant et une découpe nette à l’arrière. Sa forme rappelle celle d’un bol et intègre trois petites ouvertures centrales pour la ventilation. Mais, ce qui fait véritablement l’originalité de ce modèle, c’est l’ajout par la marque française d’un volet réglable permettant d’adapter le niveau de ventilation selon les préférences, les conditions météorologiques ou la température. Le casque est également équipé d’une visière frontale rétractable, qui garantit une protection de la visière quand celle-ci doit être rangée. Cependant, Decathlon précise que la visière pourrait ne pas convenir à toutes les formes de lunettes.

Un casque certifié EU

Ce casque de vélo est certifié EN 1078 et par conséquent conformes aux normes de sécurité européennes. Conçu pour proposer une protection optimale contre les chocs, ce casque assure un champ de vision étendu, une excellente absorption des chocs et un système jugulaire fiable pour une sécurité maximale sur la route. De plus, les sangles réglables présentes sur le casque, vous permettent de l’ajuster à votre morphologie. Le petit plus de ce casque, qui, nous le verrons ensuite, justifie son prix un peu élevé, est son éclairage arrière à 180 degrés.

L’éclairage arrière est devenu primordial pour être vu par les autres usagers de la route, quelle que soit la position du cycliste. Au sujet de l’éclairage, Decathlon indique que le casque se recharge en 3 h 30 pour une autonomie de 5 h en mode fixe, ou 10 h en mode clignotant. Enfin, il se dote d’une mousse de confort thermoformée qui vous procure le confort optimal à chacune de vos sorties vélos !

Un nouveau casque abordable

Sur son site internet, Decathlon indique que le casque Btwin 900 est disponible en deux tailles, pour adultes : M (55 à 59) et L (59 à 62). Il est également disponible en deux coloris : blanc ou noir. Quant à son prix, vous le trouverez peut-être plus élevé que celui des casques de vélos, mais la sécurité a-t-elle un prix ? Quoi qu’il en soit, le casque Btwin 900 est déjà disponible au prix de 110 €.

Vous pouvez l'acheter en magasin physique, ou passer commande en cliquant sur ce lien. Que pensez-vous de ce nouveau casque pour cycliste ? Peut-être l'utilisez-vous déjà ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.

