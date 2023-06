Si vous êtes cycliste ou motard, vous connaissez peut-être l’entreprise Hiplok et ses antivols hyper sécuritaires. Fondée en 2011 à Londres, au Royaume-Uni, par les cyclistes passionnés John Abrahams et Ben Smith, Hiplok s’est rapidement fait un nom dans l’industrie du cyclisme en proposant des solutions innovantes et pratiques pour sécuriser les vélos. Les antivols Hiplok sont conçus pour procurer une sécurité maximale tout en étant faciles à utiliser et à transporter. Ils se sont notamment fait connaître grâce à leur conception unique permettant de les porter autour de la taille, offrant ainsi une solution pratique pour les cyclistes lors de leurs déplacements. Cette année, Hiplok propose le modèle D1000 et le présente comme le meilleur antivol vélo 2022/2023. Découvrons-le ensemble.

Présentation de l’antivol Hiplok D1000

L’Hiplok D1000 est un antivol vélo de qualité exceptionnelle qui propose une propriété inégalée dans la lutte contre le vol à vélo : sa résistance au sciage d’antivol à la meuleuse ou à la disqueuse. Avec une capacité de résistance au vol de vélo à la meuleuse de 10 min, il surpasse de loin le meilleur antivol vélo de renom du marché actuel, et garantit une résistance sept fois plus longue. Cette performance exceptionnelle est rendue possible grâce au Ferosafe, un matériau composite de graphène doté de propriétés chimiques et physiques uniques. Ce dernier confère au D1000 sa robustesse face aux coupes d’antivol. Faisant l’objet d’un brevet en instance, cette conception innovante permet d’obtenir un cadenas vélo à la fois solide, léger et pratique, grâce à ce choix idéal pour les déplacements urbains à vélo. Au vu de ses qualités, l’Hiplok D1000 est évidemment conseillé pour les vélos haut-de-gamme ou dans les endroits sensibles.

Les caractéristiques techniques de l’antivol Hiplok D1000

L’antivol Hiplok D1000 présente des propriétés techniques remarquables. Avec un poids de 1,9 kg et des dimensions de 15,5 cm x 9,2 cm, il propose une combinaison parfaite entre robustesse et maniabilité. Il est certifié Sold Secure Diamond Bike + moto, garantissant une sécurité optimale. Son noyau en acier trempé de qualité supérieure, avec un profil carré, protège efficacement contre les attaques traditionnelles telles que les coupe-boulons.

Sa surface extérieure caoutchoutée prévient les rayures sur le cadre du vélo. Grâce à son système de double verrouillage à profil carré, doté de deux languettes, le temps d’attaque requis est doublé. L’antivol est livré avec trois clés codées de haute qualité. Il est également possible d’enregistrer le programme de clé et d’obtenir des clés de remplacement. Le joint de clé caoutchouté résistant aux intempéries protège contre les éléments, tandis que sa conception festonnée facilite l’accès, même avec des gants. Enfin, la conception intégrée de l’anse et du corps permet une action de verrouillage en douceur et une conduite sans cliquetis.

Les vols de vélos en France, quelques chiffres qui font réfléchir !

Depuis quelques années, l’usage du vélo en France progresse énormément. Les primes à l’achat de vélos électriques, ainsi qu’une certaine prise de conscience environnementale des usagers, font que le vélo est devenu un pilier des mobilités douces en quelques années. De 2019 à 2020, par exemple, les utilisateurs de vélos ont été 50 % plus nombreux en ville et 87 % en campagne. Toutefois, cette croissance des usagers signifie aussi la hausse des vols.

Chaque année en France, on estime à 400 000 le nombre de vélos volés. Une estimatio toute assez sommaire, car la moitié des vols de vélos ne seraient pas déclarés. Cela signifie tout de même qu’un vélo est volé chaque minute en France. Vous comprenez pourquoi les antivols sont devenus un accessoire indispensable dans lequel il faut mettre le prix, pour se protéger. Mais ce n’est rien, comparé aux prix de certains vélos ! L’Hiplok D1000 est vendu au prix de 279,99 € exclusivement (en France) sur la boutique Velotafeur.fr. La boutique a d’ailleurs réalisé une vidéo « crash test » impressionnante sur cet antivol (ci-dessous). Pince Monseigneur, marteau, masse, burin et meuleuse (trois disques), les résultats sont sans appels !

