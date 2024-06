Adieu les moteurs thermiques, ce coupe bordure électrique Black & Decker est à seulement 35,90 €

Lorsque l’on déménage d’un appartement vers une maison avec jardin, il faut impérativement prévoir un budget outillage ! La tonte, l’entretien d’une piscine, celui des massifs fleuris ne se fait pas uniquement à l’huile de coude. S’équiper est donc une nécessité, mais peut vite représenter un budget important. Pour éviter le surendettement, il existe des outils à petits prix, qui peuvent vous aider à commencer votre carrière de paysagiste amateur. C’est le cas du petit coupe-bordure GL360 de Black & Decker, vendu au prix de 35,90 €* seulement sur Amazon. Idéal pour les petits jardins, le long des allées, ou autour des massifs, il vous aidera à conserver un jardin impeccable. Je vous le présente immédiatement.

Efficacité et confort d’utilisation

Le principal problème de ces appareils est souvent d’être lourds à porter. Lorsque vous devez passer le coupe-bordure dans le jardin avec un appareil de 5 kilos, autant vous dire que le travail se mue en séance de musculation ! Avec un poids de seulement 1,5 kg, le coupe-bordure électrique GL360 vous permettra de préserver votre dos et vos muscles ! Il fonctionne grâce à une bobine rotative, comme la plupart des coupe-bordures, que l’on appelle aussi parfois « rotofil ». Avec une largeur de coupe de 25 centimètres et des dimensions de 102 cm (L) x 22,5 cm (l), il se manipule facilement, notamment pour atteindre les recoins.

Rapide et sans contrainte

Il y a encore quelques années, à la maison, les appareils thermiques étaient légion. Plus robustes, fonctionnant avec de l’essence, ils étaient toujours privilégiés aux appareils électriques, qui n’étaient pas aussi performants que maintenant. Tout doucement, nous nous équipons d’outils électriques, ou sur batterie, afin de réduire nos achats de carburant et d’opter pour des solutions plus écologiques. Le Black & Decker entre dans ces critères avec une consommation électrique moindre, que l’on peut, si l’on dispose d’une batterie de stockage résidentielle, réduire à néant ! Les quelques éléments qui vont suivre pourraient vous inciter, vous aussi, à passer à l’électrique. En effet, électrique ne signifie pas « non puissant », grâce à sa vitesse de rotation de 11 500 tours par minute, ce coupe-bordure assure une coupe rapide et efficace, particulièrement sur l’herbe fine. Pour le confort de l’utilisateur, il est équipé d’une seconde poignée fixe, et son poids léger de 1,5 kg réduit la fatigue pendant l’utilisation. Enfin, pour utiliser le fil, qui se réduit au fil de l’utilisation, il suffit de frapper le sol pour que le câble sorte automatiquement de la bobine.

Toutes ses caractéristiques techniques

Fabricant : Black & Decker

Taille : 25 cm

Type d’alimentation : câble électrique

Tension : 230 volts

Puissance : 350 watts

Vitesse : ‎11 500 tr/min

Diamètre de coupe : 25 centimètres

Coupe bordure à bobine de fil

Poids : 1,5 kg

Si vous souhaitez investir dans un appareil puissant, léger et maniable, le modèle GL360 Black & Decker s’avèrera un choix intelligent. Affiché à 35,90 € * seulement sur Amazon, le rapport qualité prix est indéniable, cette marque allemande est parmi les meilleures du marché actuel. Et, vous ? Plutôt thermiques ou électriques en termes d’outillage ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Black & Decker GL360 Coupe Bordures 25 cm 350 W Coupe efficace et rapide sur l'herbe fine grâce à sa transmission directe

*Le prix a été relevé le 6 juin 2024, nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle modification par le site vendeur.

