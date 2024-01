ID. Buzz, le premier minibus familial électrique de Volkswagen

Le constructeur automobile Volkswagen propose son premier minibus électrique, manifestement inspiré du Bulli : l’ID. Buzz. Ce modèle « dernière génération » ne passe pas inaperçu avec son design spacieux et futuriste. Outre le confort et l’espace assez généreux à la disposition des passagers, ce monovolume familial est entièrement connecté. La marque allemande a privilégié la technologie de pointe et l’innovation, à l’image du système interactif ID. Light qui accueille le conducteur par des signaux lumineux, ou encore du système Keyless Access qui allume automatiquement les phares LED matriciels et qui les fait pivoter de bas en haut, dès que celui-ci s’approche du véhicule avec la clé. Un vrai petit bijou.

Un design spacieux, moderne et captivant

Inspiré de la première génération de Bulli, le design de l’ID. Buzz de Volkswagen est résolument moderne, spacieux et captivant, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque élément a été pensé dans les moindres détails pour qu’il soit visuellement attrayant, tout en offrant aux passagers plus de confort, de convivialité et d’espace. Le constructeur automobile allemand propose plusieurs options, entre autres au niveau de la couleur du minibus, de ses jantes, de l’éclairage d’ambiance, du hayon vitré, etc. Pour les jantes, par exemple, vous pouvez choisir un modèle en acier avec enjoliveur intégral ou opter pour l’un des cinq modèles en alliage léger proposés par la marque. Pour le hayon, un modèle électrique est disponible en option, vous permettant de l’ouvrir facilement d’un simple mouvement du pied, grâce à la fonction Easy-Open.

Un monospace qui allie confort, durabilité et connectivité

Outre son design futuriste, l’ID. Buzz est conçu pour offrir tout le confort nécessaire aux passagers, surtout en termes d’espace. Volkswagen a misé sur l’exploitation maximale de l’espace en l’équipant de sièges facilement réglables et pliables, et en proposant un volume de chargement allant jusqu’à 1 121 litres. Hormis les sièges douillets et confortables, il y a suffisamment d’espace pour les jambes et beaucoup de place pour les bagages. Une boîte de rangement amovible et multifonctionnelle est également disponible à l’intérieur de l’habitacle, ainsi qu’un grattoir à glace, un décapsuleur et des tiroirs. Les atouts de ce véhicule spacieux signé Volkswagen ne restent pas là. Il est doté d’un Cockpit virtuel (ou Digital Cockpit) et de nombreux équipements et fonctions numériques comme la Car2X (avertissement en cas de danger), la Lane Assist, la radio DAB+, la fonction Coming & Leaving Home. Bref, l’ID. Buzz allie confort, modernité et technologie de pointe.

Plus d’autonomie et sans émissions de CO2

Ce minibus familial électrique est équipée d’une batterie lithium-ion haute tension de 77 kWh, lui procurant plus d’autonomie. Si son autonomie peut atteindre les 423 km en une seule charge, c’est aussi grâce à la pompe à chaleur destinée à chauffer l’habitacle. Ce système de chauffage, également disponible en option, réduit les besoins d’électricité du véhicule. Ce qui lui permet de bénéficier de plus d’autonomie. L’ID. Buzz peut parcourir de longues distances, et cela, sans aucune émission de CO2 ni de particules fines. C’est aussi un de ses plus grands avantages par rapport aux générations précédentes. En outre, la marque allemande a choisi des matériaux recyclés pour certains éléments (revêtements de sol, housses des sièges, ciel de toit…) et a délaissé totalement le cuir d’origine animale. Plus d’informations : volkswagen.fr