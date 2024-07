« Un pas de géant », DeepDrive et BMW dévoilent un moteur électrique à deux rotors 20 % plus efficace

Que serions-nous sans les chercheurs ou les inventeurs comme ceux primés au Concours Lépine ? Sans eux, nos voitures démarreraient toujours grâce à une manivelle, notre téléphone serait toujours filaire, et irions au lavoir pour battre notre linge. Les innovations font avancer le monde dans sa globalité, et c’est plutôt une bonne nouvelle ! Dans le domaine de l’automobile, les innovations progressent également, et grâce à une collaboration entre la start-up munichoise DeepDrive et le constructeur allemand BMW, ce domaine pourrait faire un « pas de géant ». Encore en développement, les deux entités pourraient avoir inventé un moteur électrique intégré dans la roue, plus pratique et prêt pour la production en série. Un concept unique de moteur à flux radial qui utilise une configuration à double rotor pour produire une quantité importante de couple à partir d’un ensemble particulièrement compact, léger et économique. Découverte.

Quel est l’objectif de DeepDrive ?

Depuis sa fondation, en 2021, DeepDrive a pour objectif de créer un moteur de moyeu plus efficace et prêt pour la production en série. Et, c’est grâce à la technologie brevetée Dual Rotor que cette innovation pourrait voir le jour. Révolutionnaire ? Oui, probablement, car contrairement aux moteurs traditionnels, le moteur DeepDrive place son stator entre deux rotors intérieur et extérieur qui fonctionnent simultanément, augmentant considérablement le couple et la puissance produits à partir d’un boîtier compact. De plus, un moteur peut fournir un couple de 2 400 Nm, sans boite de vitesses. Une technologie qui fait espérer une amélioration de 20 % de l’efficacité par rapport aux technologies de moteurs électriques. Cela représenterait une autonomie de 800 km supplémentaires. Et, nous savons que le manque d’autonomie peut être un inconvénient sur les voitures électriques.

Quels sont les autres avantages de ce moteur révolutionnaire ?

Selon DeepDrive, les moteurs développés, en plus d’augmenter l’autonomie des véhicules, réduiraient la taille du matériel de freinage, compensant ainsi partiellement le poids non suspendu ajouté de la transmission. Pour cet aspect de l’invention, DeepDrive travaille avec l’un des géants du pneumatique : Continental. Les deux entreprises travaillent sur une unité de freinage et d’entraînement intégrant en même temps le moteur et le matériel de freinage dans un seul composant plug-and-play. D’autres avantages sont avancés par la start-up quant à ces moteurs :

Économies d’espace

Flexibilité accrue dans l’emballage du véhicule

Capacités de vectorisation du couple

Meilleure traction et dynamique de conduite.

D’ailleurs, DeepDrive a également développé un moteur à double rotor plus grand pour une configuration de groupe motopropulseur centralisé, montrant que sa technologie est flexible et adaptable aux différents besoins des constructeurs automobiles.

La collaboration avec BMW !

Quoi de plus normal, que de travailler avec l'un des géants allemands de l'automobile : BMW, qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Et, sur le moteur DeepDrive, l'associé au directeur de BMW i Ventures, Marcus Behrendt ne tarit pas d'éloges. Il annonce, en effet, que « DeepDrive pourrait établir de nouvelles normes pour la mobilité électrique ». En mars 2023, BMW i Ventures a codirigé un tour de financement de 16 millions de dollars pour DeepDrive. Des prototypes seraient actuellement en essais secrets, dans les ateliers du constructeur allemand. Pour en savoir encore plus, rendez-vous sur le site officiel : deepdrive.tech.