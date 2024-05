Les inconvénients des voitures électriques sur lesquels les concessionnaires ne préfèrent pas s’attarder

Vous envisagez de changer de voiture, mais hésitez entre une voiture à essence (ou gasoil) et une voiture électrique ? Ces dernières connaissent un essor des ventes importantes et séduisent de plus en plus. Les différentes aides de l’état et notamment, le bonus écologique encourage l’achat de véhicules peu polluants. Et, c’est évidemment cet argument, comme celui de l’économie financière, qui sont mis en avant par les vendeurs. Néanmoins, les voitures électriques n’ont pas que des avantages, comme tout produit vendu, d’ailleurs ! Le problème étant peut-être que ces inconvénients, qui pourraient faire capoter une éventuelle vente, sont souvent cachés. Je vous les liste immédiatement afin que vous puissiez faire un choix « éclairé ». Vous ne serez pas forcément en phase avec ces inconvénients, mais c’est ainsi !

Inconvénient n° 1 : autonomie limitée

Les technologies avancent et l’autonomie des voitures électriques s’améliore de jour en jour ou presque. Néanmoins, lorsque que l’on peut envisager 1 000 km avec une voiture diesel, ce n’est pas encore le cas d’une voiture électrique. Pour une voiture de moyenne gamme, en électrique, l’autonomie varie de 320 km pour une Fiat e-500 à 420 km pour une Citroën ë-C4 ou encore 345 km pour une Peugeot e-208. Bien sûr, certains modèles disposent d’autonomie plus grande, mais il faut y mettre le prix. Quoi qu’il en soit, si vous envisagez de longs trajets, fréquents, la voiture électrique vous obligera à de longues pauses pour recharger. Ce qui allongera forcément votre temps de trajet.

Inconvénient n° 2 : le prix

Sur ce point, tout va dépendre du modèle choisi évidemment, mais en règle générale, la voiture électrique reste plus chère que son homologue thermique. Vous ferez peut-être des économies sur le « carburant » sur le long terme, et encore, il ne faudrait pas que les prix de l’électricité s’enflamment. Pourtant, le coût initial sera plus élevé, une Peugeot 208, par exemple, est vendue à partir de 19 550 € en thermique, ou 23 550 € en électrique pour le plus petit des modèles.

Inconvénient n° 3 : trop peu de bornes de recharge

Cet inconvénient devrait progressivement s’estomper, cependant pour le moment, la France manque de bornes de recharges dans les lieux publics. Pour illustrer cet inconvénient, j’ai pris la route le 8 mai au matin en direction de la Loire-Atlantique, depuis Paris. Un arrêt pour un plein de gasoil sur l’autoroute A11 nous a pris dix minutes, avec l’attente. La pause-café, garés près des bornes de recharge, nous a permis d’observer un couple, propriétaire d’une Tesla, qui constatait qu’aucune borne n’était disponible pour leur recharge. Le monsieur estimait son possible départ de la station-service, une heure plus tard, à condition qu’une borne se libère rapidement. Une heure plus tard, nous avions donc, logiquement, avalé 130 km de notre côté !

Inconvénient n° 4 : il ne faut pas être pressé

Posséder une voiture électrique, c’est gérer son temps, et prévoir ses « sorties ». Quand le plein d’essence, même à la dernière minute, prend quelques minutes, le plein de la batterie, lui, s’étale sur plusieurs heures, voire une nuit complète. Si vous êtes du genre « tête en l’air » ou exercer un métier qui nécessite des astreintes, ou des départs précipités, vous devrez absolument gérer vos recharges, au risque de vous retrouver sans voiture !

Inconvénient n° 5 : les batteries

Ce dernier inconvénient sera, lui aussi, probablement obsolète, car les fabricants travaillent sur l’amélioration des batteries. Néanmoins, les batteries des modèles actuels ont une durée de vie de 1 500 cycles environ. Ce qui impose un changement couteux assez rapidement si vous l’utilisez beaucoup. La batterie d’une voiture thermique a une durée de vie de 4 à 5 ans, contre 8 à 10 ans pour une batterie électrique.

En revanche, le prix ne sera pas le même : approximativement 100 € pour une batterie classique. Selon cette étude, le remplacement d’une batterie de voiture électrique couterait de 4 500 à 19 000 €, ce n’est évidemment pas la même chose !

Des inconvénients, oui, mais également quelques avantages !

Le tableau des inconvénients pourrait vous dissuader d’acheter une voiture électrique. Certes, ils existent, mais rouler en voiture électrique à aussi quelques avantages ! Le premier étant, bien entendu, un moyen de transport écologique et économique. L’investissement est important, au départ, mais les économies se réalisent sur le long terme. En installant une borne chez vous, vous réalisez de vraies économies sur le « plein d’énergie », qui reste bien moins couteux qu’un plein d’essence ou de gasoil. Pour apprécier les avantages d’une voiture électrique, il faut aussi appréhender les voyages d’une autre manière. Et, puis, franchement, on ne parcourt pas 300 km au quotidien de la semaine, et le manque d’autonomie se fait uniquement sentir quelques jours par an !

Les utilisateurs de voitures électriques ne reviendraient probablement plus jamais à un moteur thermique, et il y a de bonnes raisons : ils réalisent des économies, œuvrent pour la planète, et abordent la route bien plus sereinement que ceux qui font vrombir leur moteur polluant 🙂 ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .