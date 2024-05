Une étude dévoile le modèle de voiture électrique qui décote le moins après un an d’utilisation

Pour diverses raisons, telles que la durée de vie de sa batterie ou sa marque, une voiture électrique subit généralement une importante décote de sa valeur, après quelques années d’utilisation. Sa dépréciation est environ 50 % plus vite que celle d’un véhicule fonctionnant à l’essence et 20 % plus vite que la décote d’une voiture diesel, selon des chiffres publiés sur le blog de LegiPermis. Toutefois, certains modèles parviennent à conserver une valeur de revente relativement élevée, à l’instar de la Tesla Model X. D’après une étude réalisée par le moteur de recherche automobile iSeeCars, cette dernière serait la voiture électrique dont la dépréciation est la moins importante, après un an d’utilisation. Attention, ces statistiques sont issues du marché américain, mais les résultats restent néanmoins très intéressants.

Une dépréciation de 6,9 % sur un an

Dans la liste établie par iSeeCars, comprenant les voitures qui décotent le moins après un an d’utilisation, la Tesla Model X occupe la 11ᵉ place. La dépréciation de sa valeur est estimée à 6,9 % après cette période, soit une baisse d’approximativement 5 580 €, par rapport à son prix d’origine. Elle est positionnée derrière le Kia Sportage hybride et devant la Nissan Versa, le Honda CR-V hybride et la Toyota Corolla à hayon, dont la décote est estimée à 7,9 %. Pour investir dans une Tesla Model X d’un an, il faut donc prévoir approximativement 75 000 €. Ce qui peut être désavantageux, dans la mesure où la différence entre le prix de la voiture neuve et celle d’occasion est relativement restreinte. Il est préférable d’acheter un véhicule neuf et profiter éventuellement de la faible décote, afin de le revendre à un prix plus ou moins élevé.

Une dépréciation pouvant être plus importante en raison de la baisse des prix des Tesla

Si, en raison de la dépréciation de sa valeur, investir dans une Tesla Model X peut être une excellente idée, il faut savoir que les baisses de prix appliquées régulièrement par le constructeur peuvent augmenter la décote de ce modèle. En effet, la réduction de la valeur des voitures électriques de la marque est calculée sur leurs prix de vente actuels. Si un particulier achète une Model X aujourd’hui et que le constructeur décide de procéder à une baisse de son PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) quelques jours après, sa voiture peut donc subir une importante dépréciation. Il est à noter que les réductions de prix sont plus ou moins fréquentes, notamment sur le marché des véhicules électriques. Toutefois, les nombreuses baisses appliquées par Tesla pour maintenir ses ventes à un niveau élevé entraînent une importante dévalorisation des voitures déjà en circulation. Selon Karl Brauer, l’analyste exécutif de iSeeCars, la valeur des Tesla d’occasion a enregistré un recul de 28,9 % en raison de cette stratégie de la marque.

Une décote considérable après cinq ans

Bien que la décote de la Model X soit faible en un an d'utilisation, elle peut perdre jusqu'à 49,9 % de sa valeur après cinq ans, selon iSeeCars. Un pourcentage plus élevé que la dépréciation moyenne des voitures électriques estimée à 49,1 %. De son côté, la Tesla Model 3 affiche une meilleure résilience, avec une baisse de valeur de 42,9 %, durant la même période. Pour information, malgré leur dépréciation considérable, ces deux modèles de la marque d'Elon Musk comptent parmi les voitures électriques bénéficiant de prix de revente intéressants. Par ailleurs, leur décote est inférieure à celle d'autres véhicules tels que la Mercedes-Benz EQS dont le prix peut diminuer de 47,8 % en seulement un an d'utilisation, d'après le moteur de recherche automobile.