Une Tesla Model 3 tracte une maison pliable Boxabl de presque 7 tonnes

La semaine dernière, le fondateur et PDG de l’entreprise Boxabl, Galiano Tiramani, a partagé une vidéo sur Twitter, montrant une Tesla Model 3 tractant une petite maison Boxabl, la Casita. Rappelons que cette dernière pèse tout de même 15 000 livres (6 800 kg). Par ailleurs, une rumeur selon laquelle le PDG de Tesla, Elon Musk, vivrait dans une maison à 50 000 dollars fabriquée par Boxabl est également diffusée sur la toile depuis quelque temps. Le convoi Tesla Model 3 et Boxabl ont donc parcouru une rue de Las Vegas pour démontrer qu’une voiture « électrique » était bien capable de tracter une tiny-house. Le partenariat entre les deux marques semble acté, les tests « démontrent à quel point nos modules d’espace sont transportables. Quel meilleur véhicule utiliser qu’une Tesla ? » confiait le PDG.

Coup du pub croisé ?

Durant cette interview, Galiano Tiramani revient également sur le système de remorque de la marque Boxabl. Celui-ci permet de transformer la production de logement pour la rendre compatible avec la chaîne de montage de la production de masse en usine. La Tesla Model 3 ne possède pas de système d’attelage, mais Boxabl a décidé de concevoir un système qui permettra justement de tracter une Casita avec succès. L’entreprise de construction vend déjà des tiny-houses modulables qui réduisent les temps et les coûts de construction. L’objectif de l’entreprise est désormais de produire une maison chaque minute comme le fait l’entreprise Tesla de Fremont avec ses voitures. Bientôt un pack comprenant la voiture et la tiny-house ? L’avenir nous le dira.

Que dit cette rumeur entre Musk et Boxabl ?

En juillet 2021, le fantasque directeur de Tesla, Neuralink, Space X et Twitter expliquait avoir vendu la plupart de ces maisons pour vivre dans une tiny-house de 35 m² installée sur le domaine de l’entreprise Space X. Selon ses déclarations, il vivait donc dans une maison pliable, minimaliste et cela semblait lui convenir. En décembre de la même année, la rumeur était démentie et Musk vivrait, en réalité, dans le luxueux manoir de Ken Howery, cofondateur de PayPal. Intox ou vraie information, on ne le saura sans doute jamais. En revanche, si l’idée était de mettre en lumière, les maisons pliables de Boxabl, c’est un coup de maître, comme d’habitude !

Boxabl, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise basée à North Las Vegas fabrique des maisons modulaires, pliables et livrables dans le monde entier, par conteneurs maritimes. Elle construit de petites maisons de 20 par 20 pieds, appelées « casitas, » qui peuvent être pliées dans une boîte et expédiées dans le monde entier. Son premier entrepôt ouvert en 2021 a vite été trop petit pour livrer les 150 000 clients qui sont sur liste d’attente. Dans leur nouvel entrepôt, les Casitas devraient être produites à la chaîne, sur le modèle d’une construction automobile. L’idée étant de produire une maison par minute au lieu de 4 h à l’heure actuelle. Sa première usine Boxabl était capable de produire 3 000 logements par an, la production pourrait passer à 8 000 avec l’ajout de la seconde usine. Les Boxabl envahiront-elles le monde ? Réponse dans quelques années ! Nous saurons si les Boxabl sont des maisons construites en une minute et procurent l’avantage de durer dans le temps.