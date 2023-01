Tesla a fabriqué une Tiny House hors réseau avec des panneaux solaires et une batterie de stockage intégrée

Peut-être n’est-il plus nécessaire de présenter Elon Musk, que l’on voit absolument partout, et même en entretien avec le Président Macron lors de sa dernière visite officielle aux États-Unis. Fondateur de Tesla, constructeur américain de voitures électriques qui envahissent progressivement l’Europe, créateur de Neuralink, ces puces neuronales qui pourraient être implantées dans nos cerveaux un jour. Avec une arrivée plutôt fracassante, il est également le nouveau propriétaire de Twitter et le fondateur de SpaceX, entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial. Surfant sur l’engouement des tiny houses, Musk a par ailleurs lancé la tiny house Tesla il y a peu de temps. Celle-ci coûte bien moins cher qu’une voiture de la marque. Découverte.

La tiny-house Tesla, qu’est-ce que c’est ?

Selon Tesla, la tiny house de la marque permettrait de profiter d’un toit en moins d’une heure et s’installerait sur tous types de terrain, du moment qu’il est plat évidemment. La petite maison de Tesla est alimentée en totalité par des énergies renouvelables, soit des panneaux solaires et un autre produit conçu par Tesla. En effet, la Powerwall, une batterie qui stocke l’énergie, détecte les pannes de courant et devient automatiquement la source d’énergie de la maison lorsque le réseau est en panne. Elle assure ainsi l’autonomie de la tiny house. Tout est prévu pour vivre en autonomie et accrocher la tiny house à votre véhicule Tesla pour partir à la découverte du monde. Notons qu’un système d’alimentation en eau et en électricité y est également installé. Musk entend certainement révolutionner ce marché actuellement très porteur.

Quelques caractéristiques techniques de « Tesla Tiny House »

Outre son prix de vente défiant toute concurrence avec ses 35 m² de surface habitable, la Tesla Tiny House a été inventée et optimisée pour consommer le moins d’énergie possible. C’est notamment un point important depuis que les prix des énergies flambent partout dans le monde. Pour promouvoir la tiny house, l’entreprise part en tournée avec une Tesla Model X sur laquelle la tiny est attelée. Tesla veut éduquer le public sur la façon de gérer, stocker et utiliser les énergies renouvelables dans leur maison.

La tiny house de démonstration est alimentée à 100 % par de l’énergie renouvelable grâce à la Powerwall couplée à des panneaux solaires d’une puissance de 2 kW. Elle ne pèse que deux tonnes et mesure six mètres de long, sur quatre mètres de large et 2.2 m de hauteur ! Pour parfaire le côté écologique, les concepteurs de cette tiny house ont choisi une construction en bois locaux et issus de forêts durables. Ils affirment également qu’aucun produit chimique n’est utilisé pour la construction de cette tiny house !

La légende d’Elon Musk et de sa tiny house !

En 2021, le célèbre patron de Tesla, mais également de SpaceX, Neuralink et Twitter assurait avoir revendu la quasi-totalité de ses biens immobiliers. Il expliquait vivre désormais dans une tiny house à moins de 50 000 $. La tiny house achetée par Musk avait été construite par l’un des spécialistes américains : Boxabl. Ladite société assurait aussi avoir livré une tiny house de 35 m² au multimilliardaire, sur la Boca Chica, la base privée de production, de test et de lancement de l’entreprise d’Elon Musk au Texas, pour un client absolument confidentiel.

L’histoire ne dit pas si sa propre histoire lui a inspiré l’idée de fabriquer des tiny-houses, mais il était possible de la visiter pendant sa tournée en Australie via le site officiel de Tesla. Un site sur lequel vous pourrez aussi acheter votre voiture Model S, 3, X ou Y ou encore vos tuiles solaires… À condition de résider dans les pays éligibles à la livraison évidemment pour le moment !