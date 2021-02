Les tuiles solaires Solar Proof de Tesla fonctionnent aussi par temps de neige... en la faisant fondre tout simplement !

Alors que l’installation de panneaux solaires devient une solution prisée des propriétaires, Tesla intensifie les installations de son Solar Roof. Pour rappel, Solar Roof est un système de tuiles solaires imaginées par Tesla. Elles ont la particularité de ne pas être simplement une petite surface du toit, mais de le recouvrir en intégralité.

Elon Musk, fantasque PDG de Tesla estime que ses tuiles solaires sont le « produit tueur » de ces prochaines années. Elles se déploient de plus en plus aux Etats-Unis, et si, au départ, les principaux marchés se trouvaient sur des états ensoleillés comme la Floride ou la Californie… C’est en train de changer…

Les tuiles solaires s’étendent aux états plus froids… Et une vidéo d’un habitant du Wisconsin, nous prouve leur efficacité même sous la neige ! Avant les tuiles, lorsque l’on souhaitait rénover son toit équipé de panneaux solaires, il fallait aussi les changer.

Les tuiles Tesla possèdent des cellules solaires intégrées, qui permet au toit de produire de l’électricité en continu. Le problème étant que dans les régions où la neige peut recouvrir les toits rapidement, la production d’électricité s’arrête dès le recouvrement.

Mais comme tous les panneaux solaires, les tuiles Tesla produisent une certaine chaleur qui leur permet de faire fondre la neige rapidement. L’idée reçue de réserver les toits solaires aux régions fortement ensoleillées est donc fausse. Qui plus est, les tuiles solaires Solar Roof couvrant la totalité du toit, elles permettent un dégel total contrairement aux panneaux solaires, qui, eux ne couvrent qu’une partie de la toiture.

Elon Musk avait d’ailleurs imaginé un système de chauffage intégré dans les tuiles solaires pour faire fondre la neige automatiquement. Et ce, pour pouvoir installer des tuiles solaires même dans les régions les plus froides… N’oublions pas que les panneaux ou tuiles solaires fonctionnent même par temps nuageux… Même si leurs performances sont un peu moins efficaces que par un fort ensoleillement.