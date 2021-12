L’histoire de la maison pliable à 50 000 $ où vivait Elon Musk serait un gros FAKE !

Président de la société SpaceX, directeur général de la société Tesla, fondateur de Neuralink… bref, vous l’aurez compris Elon Musk est l’un des grands capitaines de l’industrie ! Et tout ceux qui ont déjà entendu parler de cet homme connaissent les différents mythes qui gravitent autour de lui.

Parmi eux, celui du lieu de sa résidence fait beaucoup parler de lui. Où vivrait le troisième homme le plus riche de l’année 2021, et l’un des plus populaires du monde ?

Selon de nombreuses sources, Elon Musk serait propriétaire d’un mobil-homme d’une valeur de 50 000 dollars et y vivrait tout au long de l’année. En effet, l’homme aurait décidé de revendre tous ses biens immobiliers afin de vivre dans des conditions spartiates et de se concentrer sur ses multiples sociétés. Elon Musk lui-même tweetait en juin qu’il habitait une maison préfabriquée non loin des installations de SpaceX.

Mais il s’avère que cette affirmation serait en réalité fausse… Eh oui, l’homme d’affaire aurait oublié de mentionner un léger détail sur son lieu de résidence: contrairement à ce qu’il raconte, Elon Musk ne vivrait pas dans une maison préfabriquée mais plutôt dans un véritable palace. Et il y vivrait secrètement depuis maintenant un an.

Bien entendu, comme tout homme d’affaire qui se respecte, Elon Musk nie en bloc les affirmations révélant qu’il vivrait dans un palace. Son lieu de résidence serait en fait l’un des manoirs très luxueux de son vieil ami Ken Howery, cofondateur de PayPal. Ce somptueux manoir se situerait au bord de l’eau dans les environs d’Austin au Texas. Et curieux hasard, cette région est également le nouveau lieu de résidence de l’entreprise Tesla, qui y a déménagé pour des raisons fiscales.

Pour vous donner une idée des réelles conditions de vie d’Elon Musk, la résidence dans lequel il passe le plus clair de son temps est estimée à 12 millions de dollars. Nous sommes bien loin des 50 000 dollars de sa maison préfabriquée ! Mais ce n’est pas tout, cette résidence est très familière à l’homme d’affaire. En effet, Elon Musk s’y serait déjà rendu plusieurs fois, notamment en 2017 lors d’une fête organisé par son vieil ami.

De nombreux amis du propriétaire du manoir, Ken Howery, explique ne jamais avoir eu connaissance de la présence d’Elon Musk. En effet, l’homme d’affaire ferait preuve d’une discrétion incroyable afin de tenir son secret loin des médias. Quant à Ken Howery, il explique que la présence du président de Tesla ne serait que ponctuelle et que son manoir serait vacant du fait de ses activités lointaines.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.

Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.

— Matt Wallace (@MattWallace888) June 9, 2021