McDonald’s : recharger votre voiture électrique pendant que vous dégustez votre cheeseburger, c’est bientôt possible

Vous aimez prendre certains de vos repas chez McDonald’s et vous conduisez une voiture électrique ? Normalement, d’ici à la fin de l’année 2025, vous devriez pouvoir joindre l’utile à l’agréable. En effet, le groupe Izivia, filiale d’EDF, vient d’annoncer avoir signé un accord avec le géant du fast-food américain. Cet accord prévoit l’équipement des 1 500 restaurants de France, ainsi que 500 autres bornes installées sur le territoire national. Ce seront donc 2 000 bornes qui viendront s’ajouter à l’offre actuelle, et il faut bien reconnaître que c’est plutôt une excellente nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques. Décryptage.

700 restaurants équipés sous peu

Cofinancé par Crédit Mutuel Impact, le projet collaboratif entre Izivia et McDonald’s, dont le coût total est estimé à 200 millions d’euros, prévoit l’installation rapide de 700 bornes de recharge sur les parkings des restaurants. En effet, une borne coûte 100 000 €. Ce programme s’inscrit dans la volonté d’EDF de s’adapter à la forte augmentation des ventes des voitures électriques. Par l’intermédiaire de Christelle Vives, directrice générale d’Izivia, l’entreprise rappelle que les ventes de véhicules électriques ont déjà bondi de 20 % en 2023 par rapport à 2022. Si les statistiques se confirment, les ventes devront être multipliées par 15 dès 2035. Une date qui, rappelons-le, devrait sonner le glas des ventes de voitures thermiques !

Les bornes Izivia chez McDonald’s, qu’est-ce que ce sera ?

Ces stations de recharge ultra rapides sont capables de rétablir 80 % de la capacité de la batterie en à peine 20 min, correspondant au temps moyen passé dans un restaurant McDonald’s. Izivia ambitionne d’atteindre une moyenne de 10 recharges par borne par jour, une augmentation significative comparée aux 2 à 3 recharges courantes. Cette hausse revêt une importance cruciale pour la rentabilité des bornes, car l’entreprise vise à réaliser l’amortissement sur une période de 6 à 8 ans. Notons qu’actuellement, sur les 111 000 points de recharge accessibles au public, seulement 8 % proposent une puissance égale ou supérieure à 150 kW. Cette situation alimente les inquiétudes quant à la disponibilité des bornes ultra-rapides lors de longs trajets, constituant ainsi un obstacle à l’adoption des véhicules électriques pour de nombreux citoyens français.

Et pour quel tarif ?

Pendant que vous dégusterez votre Big Tasty ou votre sundae caramel, votre voiture fera le plein d’énergie. Les tarifs annoncés par Izivia seront de 35 centimes par kilowattheure, soit de 5 à 6 € pour 100 km. Un prix raisonnable qui entend « populariser l’électrique » auprès du grand public. Pour rappel, un sondage de l’Avere estime le prix d’une recharge à 14,73 € sans abonnement ou à 11,03 € avec un abonnement. Plusieurs moyens de paiement seront possibles pour les bornes Izivia : cartes bancaires, application Izivia avec Pass, badges d’autres opérateurs ou application d’entreprises.

Ce partenariat pourrait rencontrer un franc succès, car ce sera un gain de temps important pour les utilisateurs. De plus, si les prix indiqués sont ceux réellement pratiqués, alors le tarif sera lui aussi intéressant. Plus d’informations : izivia.com. À quand un « menu Izivia » avec votre menu et votre code de recharge pour votre voiture ? Possédez-vous une voiture électrique ? Et que pensez-vous de pouvoir la recharger rapidement pendant votre repas pris chez McDonald’s ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .