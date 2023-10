Cette ville va utiliser la charge bidirectionnelle des voitures électriques partagées pour stocker de l’énergie

Avec la technologie de charge bidirectionnelle des véhicules électriques, l’énergie électrique peut être transportée dans les deux sens : de la borne de recharge vers le véhicule et du véhicule vers l’extérieur (réseau, maison, etc.). Ce mode de fonctionnement réversible permet de transformer les voitures électriques en solution de stockage d’énergie renouvelable mobile. En effet, aux Pays-Bas, MyWheels, une entreprise d’autopartage, et We Drive Solar, un spécialiste de la recharge électrique des VE, collaborent pour utiliser les voitures partagées comme « batteries électriques locales sur roues ». Cette stratégie sera appliquée pour la première fois à Utrecht, mais elle pourrait s’étendre vers d’autres villes du pays, voire vers d’autres pays. Grâce à ce partenariat, cette ville néerlandaise réalisera un grand pas dans sa transition vers les énergies sans carbone. Dans cet article, nous vous invitons à en apprendre davantage sur ce projet.

Un partenariat stratégique contribuant à la décarbonation de la planète

Ce projet consiste à connecter 300 véhicules électriques partagés de MyWheels aux bornes de recharge We Drive Solar d’ici décembre 2023. Les deux sociétés partenaires ambitionnent d’augmenter significativement ce nombre de voitures électriques partagées et rechargées à l’énergie propre dans les années à venir. Elles pourront ainsi contrôler de façon bidirectionnelle ces solutions de stockage et d’approvisionnement d’électricité de quartier. Chaque véhicule pourrait se charger et se décharger selon la demande d’énergie renouvelable de la ville. D’après Robin Berg, fondateur et PDG de We Drive Solar, cette collaboration permet de déployer la recharge bidirectionnelle plus rapidement et de démontrer son efficacité à grande échelle.

Les avantages du déploiement de la recharge bidirectionnelle à Utrecht

D’ici quelques mois, le parc de véhicules électriques partagés MyWheels (Sharing Group) sera intégré dans le système énergétique de We Drive Solar. Les bornes de recharge fourniront de l’électricité d’origine solaire ou éolienne aux voitures électriques partagées. Ces dernières pourront ensuite restituer l’énergie stockée lorsque la demande d’électricité verte augmente fortement dans la ville. Par ailleurs, les abonnés chez l’entreprise d’autopartage pourront toujours accéder aux services de mobilité pour assurer leurs courses et leurs déplacements. En stockant l’énergie renouvelable dans les voitures partagées, la ville d’Utrecht pourrait éviter la congestion sur le réseau pendant les heures de pointe. Elle pourrait accélérer sa transition énergétique et écologique. Notons, d’ailleurs, que le concept d’autopartage constitue déjà une solution fiable pour décarboner le transport routier.

Une centrale électrique virtuelle accessible à tous

Dans ce projet, la mobilité urbaine et le secteur de l’énergie sont combinés à l’échelle locale, en vue de créer une « centrale électrique virtuelle » qui représente un système énergétique plus équitable et plus durable. « Nous construisons la centrale électrique du peuple (...) nous stockons l’énergie que nous produisons nous-mêmes et la distribuons avec notre quartier ou nos voisins », a affirmé Henri de Jong, PDG du Sharing Group, lors d’un communiqué de presse. Ainsi, les entreprises associées prévoient de proposer ce nouveau service de stockage et de partage d’électricité propre à un prix raisonnable. Il est bon de souligner que We Drive Solar dispose de longues années d’expérience dans la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques.

La recharge bidirectionnelle : comment ça marche ?

Au cours de la recharge des voitures électriques, le chargeur bidirectionnel permet de transformer le courant continu (CC) en courant alternatif (CA). À l’inverse, il peut reconvertir le CA stocké dans les véhicules électriques en CC afin d’approvisionner une source extérieure. En fonction de la technologie utilisée, le stock d’énergie du véhicule peut circuler vers le réseau (V2G ou vehicle-to-grid), la maison (V2H ou vehicle-to-home), le bâtiment (V2B ou vehicle-to-building) ou les objets que l’on branche dessus (V2L ou vehicle-to-load). Il existe aussi la technologie V2X (vehicule to everything) qui réunit toutes les options d’utilisation ci-dessus. Par ailleurs, avec la recharge intelligente, la durée et le taux de charge peuvent être contrôlés depuis un appareil connecté. Plus d’informations : Prnewswire.com

Que pensez-vous de cette technologie qui transforme les véhicules électriques en batteries virtuelles ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnez-vous à Abonnez-vous à NeozOne sur Google News pour ne manquer aucune invention et innovation !