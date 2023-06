Energy Vault, l’invention d’une batterie géante à gravité pour stocker les énergies renouvelables

Aujourd’hui, remplacer les combustibles fossiles par des énergies propres est plus que jamais important face à l’urgence climatique. En raison de leurs coûts moins élevés, les technologies solaires et éoliennes font partie des solutions les plus plébiscitées pour générer de l’électricité verte. Mais leur intermittence due à l’absence du soleil ou du vent oblige souvent les utilisateurs à recourir à l’électricité produite par des centrales électriques au gaz naturel ou au charbon. Ce problème est déjà résolu en stockant la production d’énergie renouvelable produite et non consommée pendant la journée, via des batteries électriques. Cependant, les dépenses liées à cette méthode de stockage sont encore considérables. Energy Vault propose d’utiliser une batterie gravitaire. De quoi s’agit-il ? Comment ça marche ? Le point sur cette technologie.

Comment fonctionne cette batterie à gravité ?

Baptisé EVx, ce système de stockage est établi dans un immense bâtiment rectangulaire qui fonctionne automatiquement, en grande partie. Il est composé de centaines de briques mesurant chacune 3,5 × 2,7 × 1,3 m et pesant chacune 24 t. Ces lourds blocs sont fabriqués à partir de matériaux composites composés à 99 % de terre excavée dans les chantiers. La société a choisi de ne pas employer du béton, car celui-ci présente une empreinte carbone élevée. Ces briques possèdent une densité proche de celle du béton et 2,4 fois plus élevée que celle de l’eau. Disposées côte à côte à l’intérieur du bâtiment, elles sont transportées par un système de chariots relié à l’ascenseur, qui les soulève le jour et les abaisse la nuit. Un dispositif de contrôle dédié planifie leur déplacement dans l’immeuble.

Le jour, ces énormes masses assurent le stockage d’énergie, lorsqu’elles sont soulevées à environ 90 m de haut. Le soir, elles descendent à une vitesse de près de 2 m/s, ce qui leur permet de générer de l’énergie potentielle. Cette dernière fait ainsi tourner des générateurs électriques. L’électricité produite est estimée à approximativement un mégawatt. Selon l’entreprise, l’efficacité de ce système est semblable à celle d’un pompage turbinage. Elle pourrait être améliorée en augmentant le nombre de blocs déployés. Par ailleurs, il est à noter que les ascenseurs et le système de chariots employés sont alimentés par l’électricité provenant de la batterie géante elle-même, des systèmes photovoltaïques et des technologies éoliennes.

Quelles sont les caractéristiques des deux systèmes EVx d’Energy Vault ?

Cette start-up a déjà effectué des essais de sa nouvelle technologie à plus petite échelle, en Suisse. En effet, un projet pilote d’une puissance de 5 MW y est opérationnel, depuis 2020. Actuellement, la société met en place deux systèmes de stockage à gravité EVx. Le premier site est érigé à proximité d’un parc éolien à Rudong, au nord de Shanghai, dans la province du Jiangsu, en Chine. Il fournira de l’électricité à la société de gestion et de recyclage des déchets China Tianying. Il occupe un bâtiment d’environ 121 m de haut et dispose d’une puissance maximale de 25 MW. Si tout se passe bien, cette centrale de stockage d’énergie gravitaire sera achevée en juin 2023. Dès qu’elle sera mise en service, la société recueillera les données requises afin d’évaluer ses performances réelles. Le second site de 18 MW est construit pour la compagnie d’électricité Enel au Texas, aux États-Unis. Plus d’informations : Energyvault.com