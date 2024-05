Boost, la nouvelle batterie résidentielle au lithium de Schneider Electric (jusqu’à 30 kWh)

Le géant français des équipements électriques et des automatismes industriels est présent dans la course aux batteries domestiques depuis plusieurs années. Pour renouveler son catalogue, Schneider Electric a ainsi lancé le Boost. Il s’agit d’un nouvel accumulateur au lithium qui, en plus d’être silencieux, est sans entretien. Il adopte aussi une conception sans cobalt, garantissant un impact environnemental réduit. La batterie peut être rechargée aussi bien avec l’énergie produite par les panneaux solaires qu’avec l’électricité du réseau. De quoi permettre de favoriser l’autoconsommation et d’économiser. En effet, son utilisation permet de stocker l’énergie au moment où elle est la moins chère pour ensuite la libérer pendant les heures de pointe ou en cas de panne du réseau.

Jusqu’à trois batteries par système

Assortie d’une garantie constructeur de 10 ans, la nouvelle unité de stockage résidentielle Schneider Boost se présente sous la forme d’un boitier mesurant 130 × 65 × 13 cm qui convient aux environnements intérieur et extérieur. Il s’agit d’ailleurs d’une batterie domestique sans entretien. Sa capacité de stockage est de 10 kWh, alors que sa puissance de sortie continue est de 7,7 kW. À noter qu’il est possible de coupler jusqu’à 3 batteries par onduleur, permettant ainsi d’atteindre une capacité maximale de 30 kWh. Pour optimiser le fonctionnement en cas de mauvais temps ou de catastrophe naturelle, un mode « tempête » est prévu.

Un écosystème étendu

Par ailleurs, la batterie est compatible avec l’application Schneider Home qui prend également en charge d’autres produits de la marque. Cette compatibilité permet d’améliorer davantage le fonctionnement du Boost en l’incluant dans un écosystème de produits de la marque. Comprenant entre autres le panneau électrique intelligent Schneider Pulse, l’onduleur hybride haute puissance Schneider Inverter ainsi que le chargeur de véhicules électriques Schneider Charger. Il faut savoir que l’accumulateur au lithium-ion supporte une température allant de -15 à 55 °C et est certifié pour une utilisation jusqu’à 4 000 mètres d’altitude. Pour ce qui est de son poids, il est de 127 kg. La tension de service maximale est de 468 V, alors que le courant de décharge nominal est de 20 A.

Un fonctionnement intelligent

Lorsqu’elle est utilisée avec le Schneider Pulse, la batterie Boost peut accroitre son autonomie jusqu’à 80 %. En effet, le panneau électrique permet de choisir les parties de la maison ainsi que les équipements à dépendre de l’alimentation par batterie. Il est également intéressant de noter que l’application Schneider Home offre un suivi et un contrôle en temps réel du fonctionnement du système. La Schneider Boost est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web de l’entreprise. Plus d’infos : se.com. Possédez-vous des batteries domestiques à votre domicile, et qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .