« Jusqu’à 770 € par an », EDF veut racheter l’électricité stockée dans les batteries des voitures électriques

Alors que la plupart des pays s’efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le nombre des panneaux solaires installés ainsi que celui des véhicules électriques en circulation augmentent en flèche. À travers une nouvelle offre, EDF veut permettre à ses abonnés de tirer pleinement parti de ces deux éléments qui sont considérés comme essentiels dans le cadre de la transition énergétique. L’offre en question fait actuellement l’objet d’un test sur le marché britannique. Elle permet aux consommateurs, dont la maison est équipée de modules solaires photovoltaïques, d’utiliser leurs voitures électriques comme batteries domestiques.

Un complément de revenu

Dans le cadre de ce programme, le fournisseur d’électricité met à la disposition de ses clients un chargeur bidirectionnel Indra Renewables. Ce dernier a pour rôle de réunir le véhicule électrique ainsi que l’installation photovoltaïque dans un seul système. L’idée consiste également à faire en sorte que les abonnés puissent vendre au réseau l’énergie excédentaire stockée dans leur voiture au meilleur moment. D’après un communiqué d’EDF, le concept devrait permettre aux ménages de gagner jusqu’à 650 livres sterling, soit environ 770 €, par an. Le test prendra fin en février 2025. Au cours de cette étape, la société collectera des données sur les habitudes de consommation. Le but étant de maximiser les économies réalisées par les clients.

Diminuer l’empreinte carbone

En devenant une batterie résidentielle, la voiture électrique permet de faire face à d’éventuelles pannes de courant. Mais l’avantage de l’offre proposée par EDF ne se limite pas à cela. Les utilisateurs peuvent emmagasiner leur surplus de production afin de le vendre au réseau pendant les heures de pointe, c’est-à-dire lorsque le tarif de l’électricité est en hausse. Par ailleurs, le système prévu par le fournisseur est capable de prévenir les recharges durant les périodes à forte émission de carbone. Cet essai qui se déroule actuellement sur le sol britannique s’inscrit dans un programme plus large mené par les équipes Recherche et Développement et Client d’EDF.

Une initiative soutenue par les autorités britanniques

À noter que ledit programme est soutenu financièrement à hauteur de 1,3 million de livres sterling (~1,54 million d’euros) par l’initiative gouvernementale Net Zero Innovation Portfolio. On sait aussi que le test est mené en partenariat avec les universités de Loughborough et de Sheffield. « Cet essai est exactement le type d’innovation que l’industrie devrait rechercher, offrant de nouvelles façons passionnantes de réduire la pression sur le réseau et les poches des clients et d’inciter les habitants de toute la Grande-Bretagne à s’engager dans leur parcours vers la neutralité carbone », a déclaré Patrick Dupeyrat, haut responsable chez EDF.

Pour le moment, rien n'indique qu'une telle offre verra le jour prochainement en France. Connaissiez-vous le principe de la charge bidirectionnelle V2H qui consiste à pouvoir alimenter un logement en électricité avec son véhicule électrique, ou V2G véhicule vers réseau ?