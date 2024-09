Innoventum dévoile un carport en bois bardé de panneaux solaires pour les voitures électriques

Les carports photovoltaïques connaissent un véritable succès. Et pour cause, en plus de protéger les véhicules des intempéries et du rayonnement solaire, ces installations permettent de recharger ceux-ci pendant qu’ils sont en stationnement. Désireuse de profiter de cette dynamique, l’entreprise suédoise Innoventum lance une nouvelle gamme d’abris solaires pour voiture qui arborent des structures en bois de mélèze lamellé-collé. Les modules photovoltaïques intégrés adoptent une conception bifaciale afin de maximiser la production énergétique. À ce sujet, la marque propose en option un revêtement de sol hyper-réfléchissant de couleur blanche. Les nouveaux carports peuvent être équipés de dispositifs de stockage d’énergie, de chargeurs de véhicules électriques, d’éclairage et d’onduleur, en fonction des besoins.

Trois modèles

Ces nouveaux produits d’Innoventum s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Trois versions sont proposées, à savoir, le Solar Carport 15, le Solar Carport 18 et le Solar Carport 24. Concernant le modèle le moins puissant, c’est-à-dire le Solar Carport 15, il possède une puissance de 6 200 watts et s’étend sur 29,9 m². Sa capacité lui permettrait de fournir jusqu’à 30 000 km* d’autonomie par an. De son côté, le Solar Carport 18 offrirait jusqu’à 38 000 km* d’autonomie par an. Il accuse une puissance de 7 400 watts et couvre une surface de 35,8 m². Le Solar Carport 24, lui, est un système de 9 900 watts dont la superficie est de 47,6 m². Il procurerait jusqu’à 43 000 km* d’autonomie par an.

Faciles à installer

Tous les systèmes ont une résistance à la charge de neige de 2,5 kilonewtons/m². Par ailleurs, afin de faciliter l’installation et rendre les carports plus écologiques, Innoventum a prévu des fondations à visser, éliminant ainsi le besoin d’utiliser du béton durant cette opération. Comme si cela ne suffisait pas, les produits s’accompagnent de raccords en bois invisibles. Ces éléments nécessaires au montage sont fournis par le fabricant allemand Krinner. Concernant les dispositifs de stockage énergétique, qui sont proposés sous forme d’option, ils sont fabriqués par Studer Innotec.

Quid de la disponibilité ?

Comme indiqué plus haut, il est également possible d’équiper les parkings solaires de bornes de recharge pour véhicule électrique. Celles-ci sont fournies par CTEK Sweden. Seul l’onduleur arbore une architecture DC-AC. Le reste des équipements sont de type DC-DC. Une conception qui facilite le montage et réduit les coûts d’installation grâce à la baisse de la quantité de câblages nécessaires.

Pour ce qui est de leur disponibilité, les carports sont d’ores et déjà proposés à la vente depuis la Suède, sauf pour le marché britannique. Chez nos voisins anglais, la commercialisation est assurée par le distributeur local Pure Energy (REGen) Ltd. Plus d’infos : innoventum.store. Possédez-vous un carport ? Cette installation pourrait-elle vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Selon le taux d’ensoleillement et le véhicule