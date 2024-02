Sharp dévoile un chargeur de voitures électriques bidirectionnel (V2H) pour alimenter une maison en énergie

Alors que le rythme d’adoption des véhicules électriques s’accélère au niveau mondial, Sharp a développé un chargeur bidirectionnel conçu principalement pour des applications résidentielles. La borne de recharge domestique EV JHWE2301 est fondée sur la technologie V2H (vehicle-to-home). Avec ce nouveau produit, le constructeur japonais cible les automobilistes dont la maison est équipée de panneaux solaires. L’appareil est censé favoriser l’autoconsommation grâce à la création d’une relation symbiotique entre le domicile et le véhicule. La production d’énergie photovoltaïque, le stockage et la recharge sont ainsi régis de la manière la plus optimale possible. Selon Sharp, le dispositif est adapté aux environnements intérieur et extérieur.

Une borne de recharge de petite taille et légère

Ce nouveau boitier de recharge pour voiture électrique possède une capacité de charge/décharge de 6 kW et une tension continue d’entrée de 340 V. L’énergie solaire est donc injectée dans la voiture sous forme de courant continu. Concernant ses caractéristiques physiques, il mesure 505 mm x 194 mm x 347 mm et pèse 23 kg. Cela signifie qu’il est assez compact. Finalement, le JHWE2301 est d’après son fabricant le chargeur le plus petit et le plus léger du marché. Grâce à sa compacité, il convient également aux petits parkings.

Une application mobile pour une meilleure expérience utilisateur

Pour faciliter l’utilisation, le système est compatible avec l’application mobile Cocoro Energy. D’ailleurs, celle-ci permet de contrôler divers appareils domestiques intelligents fabriqués par Sharp. Plus intéressant encore, elle émet une notification lorsque la puissance disponible sur l’installation domestique est en baisse, par exemple, en raison d’un mauvais temps. Dans ce cas, le conducteur pourra recharger sa voiture ailleurs où le courant est stable. Une fois arrivé à domicile, celui-ci pourra utiliser l’énergie stockée dans la batterie de son véhicule pour alimenter sa maison.

Prix et disponibilité du chargeur Sharp EV JHWE2301

Par ailleurs, l’appli mobile est capable de rappeler à l’utilisateur de recharger sa voiture. Une fonctionnalité qui peut s’avérer utile pour ceux qui oublient souvent de brancher leur véhicule sur la prise électrique. « Avec Cocoro, une notification sera envoyée sur votre smartphone si aucune opération de connexion électrique n’est effectuée dans un délai donné, ce qui évite aux utilisateurs d’oublier de recharger leur véhicule électrique », a expliqué la société dans un communiqué. Le nouveau chargeur intelligent de Sharp destiné aux voitures électriques est d’ores et déjà en vente au Japon au prix de 1,65 million de yens, soit environ 10 000 euros. Plus d’infos : corporate.jp.sharp. Que pensez-vous de ce boitier de recharge ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .