Solitek dévoile un abri de voiture (carport) photovoltaïque à usage domestique et commercial

Alors que le nombre des véhicules électriques vendus dans le monde ne cesse de croitre de façon exponentielle, de nouvelles opportunités s’offrent aux entreprises œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. En effet, pour pouvoir rouler, ces engins ont besoin d’être rechargés. Cela veut dire qu’il faut multiplier le nombre des bornes de recharge qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables telles que le vent et le rayonnement solaire. Conscient des enjeux de cette importante transition énergétique au sein de l’industrie automobile, l’entreprise lituanienne Solitek lance un carport s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Une conception moderne et de haute qualité

Le Solitek Carport Solar EPIT-1 est, comme son nom l’indique, équipé d’infrastructures photovoltaïques permettant de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Cet abri d’auto se distingue par son design qui allie modernité et fiabilité. La société n’a pas non plus oublié de mettre l’accent sur l’élégance. L’ensemble des structures est ainsi en bois lamellé-collé. Elles adoptent une conception plutôt discrète pour se fondre parfaitement dans le paysage. En plus d’être un simple abri de voiture, le carport solaire de Solitek génère de l’électricité pouvant être utilisée pour la recharge de véhicules électriques.

Minimiser les dépenses énergétiques

Comme vous l’aurez compris, l’installation est équipée de bornes de recharges pour voitures électriques. L’énergie produite peut également servir à alimenter une maison et divers appareils électriques. En proposant ce carport photovoltaïque, Solitek cherche à s’assurer que les maisons et les bureaux fonctionnent efficacement en minimisant les dépenses énergétiques. Le produit favorise également l’utilisation de l’énergie solaire en éliminant la nécessité d’avoir une surface supplémentaire pour installer les modules photovoltaïques. En fonction des besoins, les dimensions de l’espace disponibles peuvent être personnalisées. Il est possible de choisir entre une, deux et trois rangées de panneaux solaires.

Caractéristiques techniques

D’après l’entreprise, l’EPIT-1 a l’avantage de pouvoir être orienté dans une direction autre que celle du toit, ce qui a pour effet de maximiser le rendement. Pour la structure, il est possible de choisir entre le bois et le métal. Dans sa version normale, le carport comporte 16 panneaux solaires SOLID Bifacial B.60 355W totalisant une puissance de 5,6 kW. Solitek offre 30 ans de garantie pour les modules solaires et 10 ans pour la construction.

La peinture, elle, est couverte par une garantie de 2 ans. Le toit affiche un angle d’inclinaison de 3 degrés. Pour l’isoler, l’entreprise utilise de la silicone et des profilés en aluminium. L’EPIT-1 résiste à des vents allant jusqu’à 32 m/s et à une charge de neige maximale de 5,5 kPa. Enfin, pour l’éclairage, le carport comporte six lampes LED. Plus d’infos : solitek.eu. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .