Faut-il laver ses panneaux solaires après une tempête de sable Saharien ?

Chaque année, nous devons faire face à des tempêtes de sable, venues du Maghreb et portées par des vents du sud. Un phénomène météorologique qui se produit surtout en hiver et au printemps. Ce dernier, s’explique par l’association de vents forts qui soulève le sable du désert africain, puis le transporte au-dessus de la Méditerranée, comme l’explique Météo France. Les conséquences pour nous, en France, ne sont pas dramatiques ! Tout au plus, les voitures et les terrasses sont recouvertes d’une poussière orangée. Mais, qu’en est-il des panneaux solaires ? Cette poussière naturelle est-elle néfaste à leur bon fonctionnement ? Faut-il les laver après une tempête de sable ? Je vous explique tout immédiatement !

Un phénomène météorologique récurrent

Les régions du sud de la France sont évidemment plus touchées que celles du nord, car le sirocco, souvent responsable de ces tempêtes, perd en intensité au fil du temps. Au Maghreb, région dans laquelle ce vent naît, il provoque un effet de pompe lors de la transition entre la saison froide et la saison chaude. Le vent soulève alors du sable du désert, fréquemment rougeâtre, qu’il transporte vers les masses d’air chaud, à haute altitude. La tempête de sable visible en France se produit quand des gouttes de pluie viennent alourdir le sable qui finit par se déposer sur toutes les surfaces possibles. Certaines tempêtes de sable, qui rencontrent un air sec, passent complètement inaperçues. Le 13 avril dernier, c’est la tempête de sable Calima qui a fait disparaître les îles Canaries sous une poussière rouge.

Peu de risques pour les panneaux solaires

Concrètement, les tempêtes de sable présentent plus de risques pour les voitures, que pour les panneaux solaires. En effet, les carrosseries des voitures peuvent subir des micro-rayures à cause des grains de sable, et il est conseillé de les rincer après une tempête de sable. Pour les panneaux solaires, en revanche, ce dépôt de sable ne présente aucun risque. Les panneaux sont fabriqués en silicium, et il est généralement traité pour devenir soit du silicium monocristallin, soit du silicium polycristallin, deux matériaux résistants aux intempéries évidemment. En réalité, les grains de sable qui se déposeront seront éliminés naturellement dès le coup de vent suivant, ou les futures pluies.

Il vaut mieux laisser faire la Nature

Après la tempête de sable, vos panneaux sont recouverts de poussière, et vous vous empressez de sortir le balai et le chiffon, puis grimpez sur votre toit pour les nettoyer ! C’est absolument inutile, voire contre-productif et je vous explique pourquoi. Les grains de sable qui se seront déposés sont de minuscules particules qui, si vous les essuyez, pourraient provoquer des rayures. Et, ce sont ces rayures, et non la poussière, qui joueront un rôle néfaste sur le rendement de vos panneaux solaires. Par conséquent, même si la poussière vous gêne esthétiquement parlant, laissez faire la nature, au lieu de risquer de tomber du toit pour une opération de nettoyage totalement inutile en définitive. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .