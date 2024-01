Go Energy Less, un « frigo du désert » en terre cuite qui fonctionne sans électricité

Le réfrigérateur est un dispositif essentiel. Il permet de garder les nourritures périssables fraîches plus longtemps. Cependant, les modèles populaires fonctionnent souvent à l’électricité. Cela veut dire qu’en cas de panne de courant, ils ne peuvent pas assurer leur rôle. De même, ces appareils ne sont pas faits pour les familles vivant dans les zones géographiques où il n’y a pas d’accès à l’électricité. Le Frigo du Désert ou « Zeer pot » (qui signifie évaporation en arabe) constitue justement une alternative à ces dispositifs modernes de réfrigération. Mais de quoi s’agit-il et comment fonctionne-t-il ?

Un dispositif qui existe depuis des milliers d’années

En fait, les zeer pot ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis des millénaires. L’idée consiste à produire un effet de réfrigération en exploitant le phénomène d’évaporation de l’eau. Avec la crise énergétique qui frappe le monde actuel et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, le concept tend à redevenir populaire. C’est d’ailleurs pourquoi certains experts tentent de l’améliorer afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs contemporains. C’est le cas, par exemple, d’une étudiante marocaine du nom de Rawya Lamhar. Avec l’aide de ses pairs, elle a mis au point un modèle qui fait déjà ses preuves dans des villages reculés comme ceux des régions montagneuses de Khénifra, au Maroc.

Préserver les aliments et les médicaments

Rawya Lamhar a eu l’idée de concevoir le « réfrigérateur en argile » lors d’un voyage dans le cadre de son projet de fin d’études. En effet, elle a étudié l’ingénierie environnementale dans une université marocaine. Dans les villages reculés qu’elle a visités, l’accès à l’électricité était très difficile, affectant ainsi les conditions de vie des habitants. Mais l’étudiante a été particulièrement touchée par un problème qui semblait mettre en danger la vie de ces derniers : l’absence de dispositifs de réfrigération pour préserver les aliments et les médicaments.

Un frigo qui n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner

Face à ce problème, Rawya Lamhar et ses amis ont décidé de chercher une alternative au réfrigérateur électrique, car l’idée d’électrifier les villages était impossible du fait des coûts impliqués par un tel projet. Le « réfrigérateur en argile » est alors né. Il s’agit d’un frigo constitué de deux pots en terre cuite, l’un plus petit et l’autre plus grand. Le petit pot abrite les aliments, est placé dans le plus grand et l’espace vide entre les deux est rempli de sable fin qui doit être humidifié avec de l’eau une ou deux fois par jour. Le tout est ensuite recouvert d’un linge humide.

Selon les explications, ce frigo écologique peut atteindre une température de 6 °C, soit légèrement plus que les 4 °C d'un réfrigérateur conventionnel. Cette performance thermique permet au frigo du désert de conserver les fruits et légumes au frais pendant environ 10 à 15 jours. Plus d'infos : weetracker.com, également la page Facebook de la créatrice.