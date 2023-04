GroundFridge : l’invention d’un réfrigérateur enterré qui fonctionne sans électricité

En matière d’économie d’énergie, tous les bons plans sont bons à prendre en ce moment. Si vous possédez un grand jardin, celui-ci est peut-être fait pour vous. Un réfrigérateur consomme de 0,47 à 1,17 centime d’euro par heure d’électricité. Cependant, il existe une méthode de conservation originale, inventée par Floris Schoonderbeek, un designer néerlandais. Son nom, le GroundFridge, un réfrigérateur low-tech qui fonctionne sans électricité. Et il vaut mieux avoir un grand jardin, car ce réfrigérateur s’installe sous terre. Une technique de réfrigération utilisée depuis très longtemps et qui s’impose progressivement dans les maisons passives ou les tiny houses. Qu’est-ce qu’un GroundFridge ? Comment ça marche ? On vous explique tout !

Le GroundFridge, qu’est-ce que c’est ?

Un GroundFridge est une cave à légumes enterrée qui utilise le sol pour maintenir une température fraîche et stable tout au long de l’année. Conçu pour être installé sous terre, le GroundFridge peut être utilisé pour stocker une grande quantité de légumes, de fruits et d’autres produits alimentaires sans avoir besoin d’électricité. Le concept a été développé par l’entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage d’aliments durables et respectueuses de l’environnement. De plus, l’accès au GroundFridge est facilité puisque l’on y descend comme dans une cave. Il ressemble à une tente igloo, de forme arrondie. Une forme qui n’a pas été prise au hasard, car elle permet une circulation d’air naturelle. Ce frigo lowtech est construit sous terre, en béton renforcé, afin d’assurer une parfaite isolation thermique. Il dispose egalement d’une porte en acier inoxydable pour le protéger des nuisibles.

Qui a inventé le GroundFridge ?

L’invention de ce réfrigérateur lowtech nous vient de Floris Schoonderbeek, ancien étudiant en design industriel à l’Académie des Arts d’Arnhem, aux Pays-Bas. En 2007, il débute comme designer indépendant et fonde son entreprise. Depuis 15 ans, il conçoit des produits axés sur l’interaction avec la nature et la durabilité (abris de jardin, chaises longues), dont le GroundFridge. Prendre ce que la nature nous offre, c’est un peu la philosophie de l’inventeur. Il le prouve à travers le GroundFridge qui tire parti de la température constante du sol pour stocker les aliments.

À qui s’adresse le GroundFridge ?

Comme vous pouvez le constater, ce réfrigérateur low tech est un peu encombrant. Il pèse plus de 300 kg et permet de stocker environ 3 000 l de denrées alimentaires. Il s’adresse à tous ceux qui sont soucieux de réduire leur consommation d’énergie et qui ont notamment de la place de l’accueillir. Les propriétaires de maisons en A, maisons passives, tiny houses ou ceux qui sont tentés par une alternative écologique au réfrigérateur traditionnel peuvent tenter l’expérience.

La principale utilisation de ce réfrigérateur est de conserver des légumes et des fruits frais à une température idéale. Il s’adresse donc à tous ceux qui ont opté pour un régime végétarien par exemple. Selon le fabricant, il permettrait une économie d’approximativement 1300 kWh par an, mais il coûte tout de même 16 000 €. Un investissement qui, s’il a un impact direct sur la planète, mettra quelques années avant d’être rentabilisé. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site éponyme Groundfridge.