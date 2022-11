VATA : l’invention d’un frigo sans électricité inspiré du principe du « frigo du désert »

L’Orange Summer Challenge, est un concours qui permet à de jeunes étudiants de développer des solutions technologiques innovantes en bénéficiant de partenaires de renom. Lors de l’édition 2022 qui s’est déroulée au mois d’octobre, plusieurs projets innovants ont été remarqués. Et, parmi eux, le VATA, un réfrigérateur inspiré des « frigos du désert » qui fonctionne sans électricité. À l’heure où la terre se réchauffe et où l’électricité est parfois inaccessible, ou trop couteuse, le projet des étudiants malgaches a suscité beaucoup d’intérêt, il a aussi bénéficié de l’accompagnement de nombreuses entreprises privées. Découvrez le VATA mais également ce qu’est un frigo du désert.

Le VATA qu’est-ce que c’est exactement ?

Le projet imaginé par les étudiants malgaches tend à permettre aux paysans de conserver leurs denrées alimentaires sans électricité. Le VATA s’inspire du frigo du désert et fonctionne grâce à un mécanisme d’évaporation d’eau, qui permet d’obtenir une température d’environ 10° C dans le réfrigérateur. L’une des étudiantes membres de l’équipe explique que le VATA fonctionne sur un principe de thermodynamique.

Un frigo du désert qu’est-ce que c’est ?

Pour comprendre le principe du VATA, il faut avant tout, savoir comment fonctionne un frigo dit du désert. Celui-ci fonctionne sans électricité et se compose généralement d’un grand pot en terre cuite et d’un plus petit que l’on met à l’intérieur du grand. L’intervalle entre les deux pots est ensuite rempli de sable, puis le frigo du désert d’un tissu humide. Pour maintenir une température plus fraîche, il faut alors mouiller le sable avec de l’eau, qui peut être récupérée sur l’humidité de l’air par exemple. Pour un réfrigérateur classique, il faut de l’électricité et un fluide frigorigène; pour le frigo du désert, il ne faut que de l’énergie solaire.

Comment fonctionne donc un frigo du désert

C’est donc le principe de thermodynamique qui entre en jeu et il est finalement assez simple: la chaleur du soleil va provoquer l’évaporation de l’eau qui se trouve dans le sable et absorber la chaleur de l’air du plus petit pot. Et en conséquence, faire descendre la température à l’intérieur du petit pot, qui fait office de conservateur. Il est possible de faire descendre la température de 5 à 20° C en fonction de la température extérieure.

Le fonctionnement du VATA

Maintenant que vous savez comment fonctionne un frigo du désert, revenons sur le principe de fonctionnement du VATA, que les concepteurs présentent comme une capsule de conservation qui peut fonctionner sans source d’énergie électrique. Son avantage est d’être beaucoup plus grand qu’un frigo du désert fabriqué soi-même. Il permet de conserver surtout les fruits et légumes, nourriture de base de certains endroits n’ayant pas accès à l’électricité… Sur le principe, il est fabriqué avec une grosse caisse en terre cuite, dans laquelle est insérée du sable qui va refroidir l’intérieur de la structure. L’une des créatrices affirme que plus il fait chaud à l’extérieur, plus il fait froid à l’intérieur. Et, il a une autre botte secrète, puisqu’il est connecté à une application qui permet de surveiller les denrées mises à l’intérieur, afin de les consommer avant qu’elles ne se périment.