Mais au fait, pourquoi le désert est-il chaud le jour et si froid la nuit ?

Les déserts sont réputés pour être brulants dans la journée… mais quand vient la nuit, c’est une toute autre histoire ! La température devient tellement glaciale qu’on se croirait en plein hiver, il ne manquerait plus que la neige… Au Sahara par exemple, il peut faire moins 4°C la nuit, alors que le jour, la température avoisine les 40°C ! Comment expliquer un tel phénomène ? Réponses !

Dans les grandes lignes, la cause de cette différence de température jour/nuit dans les déserts reste assez évidente : le sable. Il faut en effet savoir que dans la journée, les grains de sable absorbent et rejettent la chaleur dans l’air, ce qui explique la température torride lorsque le Soleil est haut dans le ciel… mais une fois ce dernier est couché, elle est passée où toute cette fournaise ?

La faute au sable…

Eh bien, figurez-vous que le sable ne retient pas très bien la chaleur lorsqu’il fait nuit. Cette dernière irradie en effet rapidement dans l’air une fois que le Soleil ait disparu dans le ciel. Résultat, l’atmosphère vire brusquement de torride à glacial ! Mais les propriétés du sable n’expliquent pas tout bien sûr, car la faute vient également au manque d’humidité dans les déserts. L’air aride ne contient en effet aucune vapeur d’eau, or c’est cette dernière qui retient la chaleur pendant la nuit !

Un environnement difficile

C’est clair que la vie dans le désert n’est pas du tout facile avec ses journées torrides et ses nuitées glaciales. Heureusement que les plantes et les animaux qui y vivent ont trouvé la parade pour s’adapter à un environnement aussi difficile. Les reptiles par exemple, arrivent à supporter les variations extrêmes de température grâce à leur organisme « ectothermique ». C’est-à-dire qu’ils peuvent maintenir une température corporelle constante sans avoir besoin d’investir de l’énergie.

Les grands mammifères, quant à eux, maintiennent cette fameuse température corporelle constante en puisant l’énergie dans leur graisse, ou alors en se protégeant du froid avec leur fourrure épaisse. Ensuite pour ce qui est oiseaux du désert, ils utilisent un mécanisme proche de la transpiration pour résiste aux températures arides. Appelée « refroidissement par évaporation », cette parade consiste à utiliser l’eau pour transférer la chaleur loin du corps (par exemple, les vautours se font pipi dessus pour rafraichir leurs pattes…)

Enfin, les plantes sont les plus vulnérables aux changements de températures extrêmes dans le désert parce qu’elles ne peuvent pas bouger. Du coup, celles qui se trouvent dans les zones les plus froides la nuit, n’arrivent pas à survivre longtemps. C’est parce que l’eau dans leur tissu gèle et les endommage. Voila pourquoi la flore n’est abondante que dans certains endroits dans le désert. Dans ces zones, la température de l’air ne baisse pas en dessous de zéro, et reste donc viable.