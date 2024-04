Ce qu’il ne faut SURTOUT pas faire si vous lavez votre voiture après une tempête de sable Saharien

Nous avons tous été touchés par un événement climatique qui apparaît de plus en plus fréquemment depuis quelques années. En février 2021, le ciel lyonnais était devenu orangé, à cause d’un vent chargé de sable qui remontait du Sahara… Le vent de 2021 s’était, semble-t-il, arrêté au sud de la France et n’avait duré qu’une journée… En avril 2024, le même phénomène vient de se reproduire, offrant par la même occasion des couchers de soleil somptueux, mais il a duré beaucoup plus longtemps. Depuis, c’est la ruée sur les stations de lavage auto, et sur les nettoyeurs haute pression pour les terrasses et mobiliers de jardin. La neige du Sahara serait-elle finalement rouge orangé ? En tout cas, maintenant, il faut tout nettoyer et l’on vous explique comment faire !

On oublie absolument le rouleau !

Commençons par la chose à NE PAS FAIRE : le passage aux rouleaux… Cela peut paraître évident, mais nous avons pu constater que cela ne l’était pas pour tout le monde, au vu de la file d’attente de ce weekend ! Les rouleaux, aussi doux soient-ils, sont à proscrire pour enlever le sable… À l’évidence, les grains de sable vont provoquer des micro-rayures sur la peinture ET sur les vitres !

Comment nettoyer votre voiture alors ?

Il va donc falloir vous armer d’un nettoyeur haute pression, d’huile de coude, et d’un peu de patience aussi ! Si vous passez un aspirateur soufflant avant le lavage, c’est une option intéressante, pour enlever le plus gros du sable ! Sinon, il faudra d’abord la rincer à l’eau claire puis laisser la voiture sécher sans la frotter évidemment ! Après cette première étape, il est conseillé d’utiliser la fonction « mousse » et de la laisser agir quelques minutes pour que les grains de sable glissent le long de la carrosserie… Et, seulement après la mousse, vous pourrez laver votre voiture normalement à l’eau chaude + shampoing puis rinçage… Libre à vous ensuite d’utiliser la cire chaude ou tout autre procédé de polish.

Mais, au fait, a-t-on le droit de laver sa voiture dans son jardin ?

Selon le Règlement Sanitaire Départemental, il est strictement interdit de laver sa voiture à l’eau et au savon sur la voie publique ! Et, ceci est valable dans tous les départements de France. Et, ceci pour deux raisons ! La première étant précisément que les eaux savonneuses vont directement polluer le sol sur laquelle se trouve le véhicule. Et, la seconde étant que cette même eau savonneuse va probablement nettoyer des hydrocarbures, qui viendront également polluer les sols… Si vous lavez votre voiture « sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics », vous vous exposez à une amende 450 €…

Attention, si la pollution est avérée, c’est une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 75 000€ qui peuvent vous attendre ! De plus, avec les restrictions d’eau qui reviennent chaque année, le lavage des voitures peut également être interdit pour cette raison, par arrêté préfectoral ou municipal. Si vous possédez un jardin privé, ou une cour fermée, vous pouvez laver votre voiture chez vous… Mais, ce n’est pas une raison pour utiliser des produits détergents polluants, c’est à voir avec votre conscience. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à me partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .