On se calme, le monolithe métallique de 3m découvert dans le desert de l’Utah n’est pas d’origine extraterrestre !

Si vous connaissez le célèbre film « 2001 : l’Odysée de l’espace » de Stanley Kubrick, cette récente découverte pourrait ne pas vous laisser de marbre. En effet, des employés fédéraux ont découvert un mystérieux monolithe dans une partie reculée de l’Utah.

Au départ, les agents fédéraux avaient survolé une partie reculée de l’Utah pour compter les mouflons d’Amérique. Les agents fédéraux comptaient le pilote d’hélicoptère, Bret Hutchings, ainsi que des biologistes. A noter que Hutchings était en mission pour le département de la sécurité publique de l’Utah qui aidait les agents des ressources fauniques à compter les mouflons d’Amérique dans le sud de l’Etat, comme nous rapporte The Guardian.

Subitement en cours de vol, l’un des biologistes a interpellé Hutchings car il avait aperçu un objet étrange au milieu des imposantes roches rouges jalonnant les zones désertiques de l’Utah. Cet objet était en fait une structure métallique qui mesurait trois mètres environ et qui semblait avoir été profondément plantée dans le sol.

Cette mystérieuse plaque rectangulaire n’est pas sans rappeler une scène du film 2001 : L’Odyssée de l’espace, dans laquelle un groupe de singes découvre une plaque métallique tombée du ciel qui modifie leurs comportements.

Bret Hutchings a confié à la chaîne d’information locale KSLTV que « c’est à peu près la chose la plus étrange que j’ai rencontrée là-bas au cours de toutes mes années de vol ». Deux membres de l’équipage, vêtus d’une salopette, ont même essayé de regarder par-dessus le cuboïde rectangulaire en montant l’un au-dessus de l’épaule de l’autre.

D’ailleurs, les agents fédéraux ont eux aussi fait le parallèle avec la scène du film culte. Le pilote Hutchings a même vanné ses camarades en disant que si jamais l’un deux disparaissait soudainement, les autres prendraient leurs jambes à leur cou.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020