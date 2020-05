Reddit : pourquoi la « communauté OVNI » a été victime d’une censure automatisée ?

Ces derniers mois ont été riches en nouvelles sur les extraterrestres : entre les vidéos partagées par l’US Navy ou encore les images et les infos rapportées par les médias concernant des interactions entre la Marine et d’étranges objets volants non identifiés, il y a de quoi alimenter les discussions des passionnés et ufologues amateurs.

Sur Reddit, les subreddit OVNI n’ont cependant pas pu échanger librement sur les dernières actualités sur les extraterrestres. Un modérateur a en effet dévoilé que la communauté est victime de censures automatiques autour de plusieurs mots-clés importants.

Plusieurs mots clés visés : L’info a été rapportée par axolotl_peyotl, un modérateur sur / r / UFOs, le subreddit spécialement consacré aux discussions et partages d’infos sur les OVNIS. axolotl_peyotl a constaté que les autres modérateurs bloquaient automatiquement tous les messages et les publications qui utilisaient les mots « Marine », « Pentagone » ou encore « Brésil ».

Ces mots-clés concernent pourtant des nouvelles récentes et très intéressantes sur les extraterrestres. Fin avril, l’US Navy avait officiellement partagé trois vidéos qui apportent la preuve que les aviateurs militaires ont vu des OVNIS.

Un autre buzz récent concerne Harry Reid, l’ancien leader de la majorité au Senat qui a officiellement annoncé croire aux extraterrestres et qui a dévoilé que le Pentagone enquête sérieusement sur les OVNIS. Enfin pour ce qui est du Brésil, la censure concerne visiblement les images d’OVNI que des gens ont récemment filmées au-dessus de la ville de Magé.

Une censure incompréhensible

Pour axolotl_peyotl, la censure de ces mots-clés est tout simplement incompréhensible. « L’autre jour, j’ai commencé à recevoir un flot de messages privés et de notifications de nom d’utilisateur concernant la censure d’un événement OVNI présumé au Brésil sur / r / UFOs », a-t-il raconté au site Motherboard. « Quand j’ai été informé que les commentaires et les discussions avec ‘Brazi’ ‘disparaissaient’ sur / r / UFOs, j’ai immédiatement pensé à vérifier les paramètres du mode automatique. »

Il a alors découvert que les mots clés cités plus haut ont été récemment ajoutés dans la liste rouge de Reddit, aux côtés de « Lune » et autres mots-clés qui ne devraient normalement pas être censurés dans une communauté consacrée aux extraterrestres.

Des modérateurs irrespectueux

Durant son investigation, axolotl_peyotl a découvert que les mots clés ont été ajoutés à la liste rouge de Reddit par un modérateur du subreddit / r / UFOs. Il se trouve que ce dernier modifiait régulièrement la liste à sa guise depuis très longtemps.

Il est également tombé sur un fil de discussion sur lequel un modérateur a traité la communauté de stupide : « Je vois beaucoup de stupidité dans ce fil, alors permettez-moi de le dire clairement : les mods ici ne censurent pas. Si un message est stupide ou offensant, il sera supprimé. S’il s’agit d’un canular, nous le supprimerons ».

Pour axolotl_peyotl, ce genre de propos est tout simplement inexcusable de la part d’un modérateur : « J’ai fait des tonnes d’erreurs par le passé, mais je n’écrirais jamais un commentaire comme ça […] Vous n’appelez PAS votre communauté stupide. Déjà. C’est vraiment un péché cardinal. Je suis sans équivoque dédié au bien-être et à la santé de ma communauté, point final. » Avec la bénédiction de nombreux utilisateurs et modérateurs, il a décidé de « faire le ménage » et renvoyer les modérateurs qui ont traité la communauté de stupide et qui ont censuré les mots-clés « Marine » ou encore « Pentagone ». Pour ceux qui sont intéressés, Reddit recrute actuellement de nouveaux modérateurs.

Photo De Gil C / Shutterstock

Photo d’illustration De Sharaf Maksumov / Shutterstock